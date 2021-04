Isola dei Famosi, anticipazioni puntata stasera: una nuova spiaggia "governata" dal pubblico

Stasera, lunedì 19 aprile in prima serata su Canale 5, decima puntata con “L’Isola dei Famosi”, il programma prodotto da Mediaset in collaborazione con Banijay Italia. A commentare l'appuntamento, con la padrona di casa Ilary Blasi, gli opinionisti Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini. Di seguito le anticipazioni.

La nuova spiaggia

Nella puntata di stasera verrà inaugurata una nuova spiaggia, Playa Imboscada, un luogo del cayo finora mai visto che - dopo la chiusura definitiva di Playa Esperanza - rappresenterà l’ultima possibilità di restare in gioco per gli eliminati.

Grande protagonista il pubblico da casa che, attraverso i social, potrà partecipare alla “vita” sull’Isola: grazie a un sondaggio sui profili social del programma sarà possibile indicare il nome del naufrago che dovrà “sbottonarsi” apertamente con le nomination palesi.

Massimiliano Rosolino, in collegamento dall’Honduras, coordinerà le nuove prove che consentiranno ai naufraghi di aggiudicarsi importanti vantaggi per la vita sull’Isola.

Due i concorrenti al televoto: chi tra Fariba Tehrani, e Beatrice Marchetti dovrà lasciare Playa Reunion?

Brando Giorgio torna in studio?

Intanto Brando Giorgi, il concorrente che è stato costretto a lasciare il gioco a causa di un problema agli occhi, ha fatto sapere di essere stato operato e confida in una ospitata nella trasmissione per spiegare il suo punto di vista. Già perché negli ultimi giorni l'uomo era finito al centro delle polemiche per essersi defilato rispetto al resto del gruppo, creando malumori tra i colleghi: “L’operazione è andata proprio bene. Devo stare steso per questi due giorni, poi ne avrò ancora per parecchi giorni. Mi sono arrivati tanti, tanti messaggi di solidarietà (...) Spero quanto prima di riuscire ad andare in trasmissione per provare a difendermi un po’”.

“L’Isola dei Famosi” sarà di nuovo in onda giovedì 22 aprile.