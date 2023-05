Isola, anticipazioni stasera: arrivano le mogli di Noise e Mazzoli, sciolti gli Accopiados

Stasera, lunedì 8 maggio, quarto appuntamento con L'Isola dei Famosi. Ilary Blasi conduce in prima serata su Canale 5 il reality per il terzo anno consecutivo, con il supporto di Alvin, inviato in Honduras. A commentare la puntata con la padrona di casa, in studio, Vladimir Luxuria ed Enrico Papi. Di seguito le anticipazioni di questa sera.

Gli Accopiados si sciolgono, arrivano le mogli di Noise e Mazzoli

Questa sera sull'Isola dei Famosi si abbatterà una vera e propria rivoluzione: la tribù degli Accoppiados, infatti, non esisterà più e nuovi equilibri governeranno la vita dei naufraghi protagonisti del reality.

Nel corso della settimana Marco Mazzoli e Paolo Noise hanno sentito la nostalgia di casa: questa sera per loro ci sarà una sorpresa. Le mogli Stefania & Stefania sono pronte per sbarcare sull'Isola. Ma non saranno sole: con loro ci saranno anche gli amici a quattro zampe dei conduttori radiofonici.

Eliminazione e nomination

Chi si salverà tra Andrea Lo Cicero, Christopher Leoni e Cristina Scuccia? Uno di loro tre dovrà abbandonare l'Isola. A deciderlo il voto dei telespettatori espresso attraverso quattro canali: App Mediaset Infinity, Sito Web, Smart Tv, SMS. Infine, spazio alle nuove nomination coordinate da Alvin nella Palapa.