Isola dei Famosi, stasera la verità di Lory Del Santo su Marco Cucolo: le anticipazioni

Oggi, lunedì 13 giugno, in prima serata su Canale 5, va in onda il ventitreesimo appuntamento con L’Isola dei Famosi il programma prodotto da Mediaset in collaborazione con Banijay Italia. A commentare la puntata, con la padrona di casa Ilary Blasi, Vladimir Luxuria e Nicola Savino. Inviato in Honduras: Alvin.

Il primo finalista e la prova per Carmen Di Pietro

Nel corso della puntata verrà decretato il primo finalista della 16° edizione dell’Isola dei Famosi attraverso delle prove e un televoto flash che coinvolgerà direttamente il pubblico a casa. Inoltre la “regina” dell’Isola Carmen Di Pietro sarà la protagonista di una prova divertente che vedrà coinvolti anche i suoi naufraghi preferiti. Infine, il ritorno a Playa Palapa dell’elastico

Una tra Estefania Bernal, Nick Luciani, Gennaro Auletto e Marialaura Devitis dovrà abbandonare la Palapa per raggiungere Playa Sgamadissima e proprio a Playa Sgamadissima l’eliminato si scontrerà con Pamela Petrarolo per la permanenza come naufraga solitaria. A deciderlo il voto dei telespettatori espresso attraverso quattro canali: App Mediaset Infinity, Sito Web, Smart Tv, SMS.

Lory Del Santo ospite in studio

Lory Del Santo sarà ospite in studio per parlare della sua relazione in crisi con Marco Cucolo proprio a causa di ciò che è successo sull’Isola: la loro storia è davvero al capolinea? Si ricorda, infatti, che il compagno ha dovuto ritirarsi dall'Isola dei Famosi per problemi di salute riscontrati nel corso di accertamenti medici, poi raccontati più precisamente dai compagni dispiaciuti per un addio arrivato a pochi giorni dalla finale.

L’Isola dei Famosi sarà di nuovo in onda lunedì 20 giugno.