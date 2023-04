Isola dei Famosi 2023, anticipazioni prima puntata: i naufraghi divisi in tribù, cosa c'è da sapere

Stasera, lunedì 17 aprile, parte la nuova edizione dell'Isola dei Famosi: in prima serata su Canale 5 Ilary Blasi torna al timone del reality per il terzo anno consecutivo, supportato dall'inviato in Honduras Alvin e affiancata dagli opinionisti Vladimir Luxuria e, per la prima volta, Enrico Papi.

Isola dei Famosi, i naufraghi divisi in tribù

La novità di quest'anno è la suddivisione in tribù dei 16 naufraghi già arrivati sulle spiagge di Cayo Cochinos. Di seguito l'esatta ripartizione:

“Tribù delle donne”: Fiore Argento, Nathaly Caldonazzo, Pamela Camassa, Corinne Clery, Claudia Motta, Helena Prestes e Cristina Scuccia.

“Tribù degli uomini”: Christopher Leoni, Andrea Lo Cicero e Marco Predolin.

“Tribù delle coppie”: Alessandro Cecchi Paone e il fidanzato Simone Antolini, Marco Mazzoli e Paolo Noise e i Jalisse (Alessandra Drusian e Fabio Ricci).

Al centro del reality, prodotto in collaborazione con Banijay Italia, la sopravvivenza sull’Isola con un unico obiettivo: vincere. Solo uno tra i concorrenti conquisterà infatti il montepremi finale di 100mila euro in gettoni d’oro (la metà della cifra sarà devoluta a un ente di beneficenza proposto dal vincitore).

Dell'esordio di questa nuova edizione del reality Ilary Blasi ha parlato nelle recenti interviste, ultima quella a Verissimo dove l'ex suora Cristina Scuccia le ha fatto una sorpresa. Grandi le aspettative sul cast di questa edizione che anche quest'anno probabilmente andrà in onda fino a giugno con una diretta a settimana e Isola Party, il digital show con Giorgia Palmas e Andrea Dianetti in onda i lunedì alle ore 20 su Mediaset Infinity.