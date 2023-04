Isola, anticipazioni seconda puntata: la prima eliminazione

Stasera, lunedì 24 aprile, secondo appuntamento con L'Isola dei Famosi. Ilary Blasi, in prima serata su Canale 5, conduce il reality per il terzo anno consecutivo, con il supporto di Alvin - inviato in Honduras - e degli opinionisti Enrico Papi e Vladimir Luxuria.

Nella prima parte della puntata ci sarà una prova epica che vedrà protagonisti Marco Mazzoli e Paolo Noise. Nel corso della serata arriva il momento della prima eliminazione di questa edizione: si scoprirà, infatti, chi tra Helena Prestes e Marco Predolin dovrà abbandonare Cayo Cochinos. A deciderlo il voto dei telespettatori espresso attraverso quattro canali: App Mediaset Infinity, Sito Web, Smart Tv, SMS. Infine, spazio alle nuove nomination.

Isola dei Famosi, i naufraghi divisi in tribù

I naufraghi continuano ad essere divisi in tribù. Questa la ripartizione:

Tribù delle donne: Fiore Argento, Nathaly Caldonazzo, Pamela Camassa, Corinne Clery, Claudia Motta, Helena Prestes e Cristina Scuccia.

Tribù degli uomini: Christopher Leoni, Andrea Lo Cicero e Marco Predolin.

Tribù delle coppie: Alessandro Cecchi Paone e il fidanzato Simone Antolini, Marco Mazzoli e Paolo Noise e i Jalisse (Alessandra Drusian e Fabio Ricci).

Solo uno tra i concorrenti conquisterà il montepremi finale di 100 mila euro in gettoni d'oro (la metà della cifra sarà devoluta a un ente di beneficenza proposto dal vincitore).