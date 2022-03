Isola dei Famosi, anticipazioni terza puntata: una coppia eliminata; la scelta di Ilona Staller

Stasera, lunedì 28 marzo 2022, in prima serata su Canale 5, terza puntata con L’Isola dei Famosi, programma prodotto da Mediaset in collaborazione con Banijay Italia. A commentare la puntata, con la padrona di casa Ilary Blasi, Vladimir Luxuria e Nicola Savino. La diretta televisiva si svolgerà regolarmente dopo il maltempo che nelle scorse ore aveva reso difficoltoso il soggiorno dello staff in Honduras.

La scelta di Ilona Staller

Ilona Staller è stata eliminata nella scorsa puntata e da allora si trova su Playa Sgamada. Ora all'attrice è permesso tornare su Playa Accoppiada: quale naufragò sceglierà come compagno per tornare ufficialmente in gara?

La coppia eliminata e la sfida tra gruppi

Nel corso della serata si scoprirà chi tra le coppie nominate Antonio Zequila e Floriana Secondi, Carmen Di Pietro e Alessandro Iannoni verrà eliminata. A deciderlo il voto dei telespettatori espresso attraverso quattro canali: App Mediaset Infinity, Sito Web, Smart Tv, SMS. Alvin, in collegamento dall’Honduras, coordinerà la prima grande sfida che vedrà fronteggiarsi la comunità dei solitari di Sgamada e i naufraghi in coppia di Accoppiada: quale dei due gruppi avrà la meglio? Infine, spazio alle nuove nomination.

Come si vota all'Isola dei Famosi 2022

Come si vota all'Isola dei Famosi? Il reality show prevede diversi metodi con i quali è possibile sostenere i vari naufraghi.