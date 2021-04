Isola, Asia Argento contro il gruppo dei naufraghi: "Gilles una iena"

Questa sera in studio c'era un'ospite speciale: Asia Argento. L'attrice è una grande amica di Vera Gemma e proprio per lei era in studio con Ilary Blasi che non ha perso occasione di chiederle cosa pensasse dei naufraghi.

Isola: Asia Argento contro il "branco"

Asia Argento ha detto la sua senza peli sulla lingua e in pochi si sono sottratti ai suoi commenti. "Fanno bene ad aver paura perché Vera Gemma è una vincente. Sono molto stupita da Vera perché sta mantenendo un aplomb che io non riuscirei ad avere. Francesca ha sbroccato e se mi sbroccava a me così, non lo so se sarei riuscita a mantenere un aplomb come Vera. Vuole parlare ma quando parla non si esprime bene quella Francesca Lodo..." in particolare Argento si è riferita alla lite che le due hanno avuto dopo la diretta di venerdì sera quando Francesca Lodo, da leader, ha fatto il suo nome.

Poi è stata la volta di Gilles Rocca: "Prima che Vera partisse per l'Isola, sapevo che ci sarebbe stato Gilles Rocca, mi sono permessa e gli ho scritto un messaggino nonostante non lo conoscessi, 'preteggi mia sorella, vedrai vi troverete bene' e lui mi ha rispsoto con l'emoji del muscolo. Ho visto come l'ha difesa... si è rivelato una iena". "Awed incommentabile - ha poi aggiunto Asia -, fa le scaramucce come alle elementari e infine mi ha lasciata interdetta la mancanza di solidarietà femminile. Quando Vera è tornata nessuno le è andato incontro e nessuno ha preso la mano che lei ha teso".

Vera Gemma ha accolto con grande emozione l'amica e le parole che le ha rivolto.