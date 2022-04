Stasera L'Isola dei Famosi: le anticipazioni della decima puntata

Stasera, venerdì 22 aprile 2022, in prima serata su Canale 5, va in onda la decima puntata de L'Isola dei Famosi, programma prodotto da Mediaset in collaborazione con Banijay Italia. A commentare in studio l'avventura dei naufraghi, insieme alla padrona di casa Ilary Blasi, gli opinionisti Vladimir Luxuria e Nicola Savino.

Tiburon e Cucaracha si sciolgono

Nella puntata di questa sera le tribù dei Tiburon e dei Cucaracha verranno sciolte: da questo momento i naufraghi lotteranno l'uno contro l'altro per la vittoria finale. Ma non tutti i concorrenti faranno parte della gara. Un'eliminazione a sorpresa, infatti, porterà uno dei naufraghi dalla Palapa a Playa Sgamada. Al televoto ci sono Ilona Staller, Nick Luciani, Marco Senise e la coppia composta da Estefania Bernal e Roger Balduino. Anche per uno di loro la destinazione successiva è Playa Sgamada.

Chi verrà eliminato?

A Playa Sgamada ci sarà un'eliminazione definitiva: chi tra i naufraghi dell'ultima spiaggia dovrà abbandonare Cayo Cochinos e tornare in Italia? Nel corso della serata Carmen Di Pietro sarà protagonista di una prova sulla lingua italiana che potrebbe permetterle di offrire una ricompensa culinaria al figlio Alessandro Iannoni. Infine, spazio alle nuove nomination in Palapa.