Stasera L'Isola dei Famosi: le anticipazioni dell'undicesima puntata

Questa sera, lunedì 25 aprile, andrà in onda su Canale5 l'undicesimo appuntamento dell'Isola dei Famosi. Come sempre a commentare la puntata ci saranno gli opinionisti Vladimir Luxuria e Nicola Savino.

Nel corso della serata i naufraghi affronteranno due duelli “all’ultimo sangue”: i perdenti delle sfide saranno i primi nominati della puntata. Clemente Russo sosterrà una missione per poter tornare in gioco da Playa Sgamada e riabbracciare così la moglie Laura Maddaloni. Se dovesse fallire però andrà direttamente al televoto: il pubblico da casa deciderà di salvarlo?

Uno tra Edoardo Tavassi e Ilona Staller dovrà abbandonare la Palapa alla volta di Playa Sgamada. A deciderlo il voto dei telespettatori espresso attraverso quattro canali: App Mediaset Infinity, Sito Web, Smart Tv, SMS.

Il leader Blind sarà posto di fronte a una tentazione: farà una scelta per sé stesso o per il gruppo? Immancabili come sempre le nomination e qui cadranno le maschere, come sempre saranno coordinate da Alvin.