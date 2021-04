Isola: Beatrice Marchetti e la lettera d'amore dal fidanzato

Beatrice Marchetti sta vivendo la vera Isola, da sola su Playa Emboscada la naufraga pesca, mantiene acceso il fuoco e si concede momenti di puro relax nuotando al tramonto in topless. Il sogno ha i suoi momenti turbolenti: la solitudine si fa sentire e la mancanza dell'amore pure. Così per darle un'ulteriore spinta la produzione e Ilary Blasi hanno deciso di farle un regalo.

Isola: la lettera d'amore di Mathieu a Beatrice

"Baby ti seguo, ti stimo e ti garantisco che in questo momento stai dando grande forza e resistenza. Molte persone mi confidano sempre che non sarebbero mai resistite dove stai tu, stai dimostrando a te e a chi ti segue un grande spirito combattivo e di adattamento. Questa forte esperienza è comunque un gioco e tu arrivata da estranea a tutto questo ambiente e dinamiche con la tua semplicità e purezza intellettuale sono convinto che, a prescindere da tutto, hai già vinto. Sappi che non sei sola, siamo e sono li con te. Mi raccomando fai rumore, mi manchi tanto. Ti amo" questo il testo della lettera che Beatrice ha raccolto dal mare, era custodita in una bottiglia di vetro. Un'emozione fortissima per la naufraga che no ha saputo trattenere l'emozione.

Chi è Mathieu Magni, il fidanzato di Beatrice Marchetti

Non si sa molto su Mathieu Magni e anche le foto con la concorrente dell'Isola sono pochissime. E' un imprenditore nel settore delle auto di lusso, la sua famiglia insieme ai Carnevale, fondò nel 1979 la "Magni& Carnevale Motors" (si occupa della vendita di auto lussiose in e fuori l'Italia). Magni vive a Milano e proprio lì avrebbe conosciuto Marchetti che si era traferita in città da Brescia per inseguire il suo sogno: diventare modella. Dalle parole d'amore dei due piccioncini si capisce che stanno insieme da alcuni anni, ma non si sa quanti.