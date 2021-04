Isola dei Famosi: chi è la modella Beatrice Marchetti, vita privata e carriera

Tra le ultime concorrenti ad essere sbarcate sull'Isola dei Famosi c'è anche la modella Beatrice Marchetti.

Isola dei Famosi: chi è Beatrice Marchetti

Beatrice Marchetti è nata nel 1996 nel Bresciano, nel 2013 si è trasferita a MIlano per cercare di sfondare nel mondo della moda. Il successo non tarda ad arrivare a 16 anni viene scelta per una campagna pubblicitaria di Enrico Coveri, poi è apparsa sulla rivista francese L’Officiel, ha posato per Kiko, Roberto Cavalli, Giambattista Valli e molti altri. Nel 2018 è apparsa, con una piccola parte, nel film "Loro" di Paolo Sorrentino.

Isola: la vita privata di Beatrice Marchetti

Su Beatrice non si sa molto sulla sua vita privata. Sull'Isola sta ricevendo le avances di Awed, ma lei stessa nel corso della puntata di luendì 12 aprile ha affermato che non potrebbe mai nascere una storia con lui. Dallo studio, l'ex naufrago Akash Kumar, che è amico di Marchetti, ha affermato che la giovane è fidanzata, la momento però non è stata data alcuna conferma.

Beatrice Marchetti all'Isola dei Famosi 2021

Nella video presentazione per la sua partecipazione all'Isola, Beatrice si è descritta così: "Più che una modella sono una guerriera, io mi definisco con Xena perché la guardavo da piccola e quando la guardavo mi dicevo "sarò come lei, sarò come lei". Quindi sull'Isola voglio essere Xena la Guerriera e sarò la guerriera dell'Isola. Come dico io la bellezza salverà il mondo, la cosa che mi mancherà di più sull'Isola sarà il mio cuscino che è con l'aloe vera... un po' particolare, però cercherò di farne uno altrettanto comodo sull'Isola mgari con sabbia e foglie. Sono una persona che tende a fare amicizia subito con tutti, ma ad aprirsi con pochi quindi la mia fiducia la do a poche persone. Non datemi mai per scontata e aspettatevi qualsiasi cosa da me".

