Roger, Estefania e il terzo incomodo: il confronto finale con l’ex Beatriz all'Isola

Continua durante la dodicesima puntata dell’Isola il triangolo amoroso tra Estefania Bernal, Roger Balduino e Beatriz, ex fidanzata del modello.

Questa volta la brasiliana è volata direttamente in Honduras per un confronto definitivo.

La ragazza sembra non voler accettare la fine della storia, e in collegamento dall’isola asserisce: “Tra noi la storia non è finita. Ci sentivamo e dovevamo chiarire”.

Roger chiamato in solitaria da Ilary immagina quale possa essere l’argomento ed esordisce con : “Sono un po’ preoccupato…”

La lettera di Beatriz per Roger

Ad attenderlo questa volta non un confronto con l’ex, come già avvenuto, ma una lettera d’addio scritta da Beatriz: “Ciao Roger sto pensando in questi giorni a come sono andate le cose, a come mi hai parlato quando sono venuta in puntata. La cosa che più mi ha ferita è come hai sminuito la nostra storia quando mi hai detto qualsiasi cosa succederà ci sarò. Abbiamo vissuto cose importanti come quando sei venuta a casa mia a San Paolo, quando sono venuta a casa tua a conoscere tua mamma e tuo figlio. Il primo compleanno festeggiato insime, il primo Capodanno a Rio, il nostro primo S. Valentino. Invece dopo tutto quello che abbiamo vissuto mi hai parlato in un modo che dimostra solo che non hai rispetto per me e la nostra storia. Per me finisce qui e non cercarmi più una volta che torni in Italia”.

Roger incalzato da Ilary chiarisce che i sentimenti per Beatriz sono venuti meno: “La nostra storia è stata bellissima, ma io l’ho lasciata perché non provavo più quello che provavo all’inizio”.

Aspettando il confronto

Beatriz appare infastidita dalle parole del modello e ribatte: “Non ho mai conosciuto una persona bugiarda come lui. E’ incredibile quello che ha detto. Non sono innamorata, come posso essere innamorata di una persona che dice queste cose?”.

La tensione sale, ma non è ancora tempo per Beatriz di confrontarsi con l’ex Roger e anche la rivale Estefania. Si dovrà attendere la puntata di lunedì per assistere allo scontro finale tra i tre.