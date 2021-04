Beppe Braida spiega in lacrime l’addio all’Isola: “Hanno ricoverato mio padre, ha il Covid”

Il comico ha abbandonato il reality di Canale 5 per i gravi problemi famigliari sopraggiunti nelle ultime ore: "Anche mia madre forse è positiva. Mi dispiace ma non posso restare con questa situazione", ha confidato commosso

(Beppe Braida saluta in lacrime i compagni dell'Isola dei Famosi)

Si è conclusa nel più triste dei modi la permanenza di Beppe Braida all’Isola dei Famosi: nelle scorse ore il comico ha annunciato il ritiro dal reality di Canale 5 per “gravi motivi famigliari”, ulteriormente specificati in seguito al primo comunicato della produzione.

“Hanno ricoverato mio padre, devo lasciare. Ha preso il Covid e non so come sta, anche mia madre forse è positiva. Mi dispiace ma non posso restare con questa situazione”, ha raccontato in lacrime Braida ai compagni di avventura, scossi per l’improvvisa notizia. Tra abbracci e lacrime, i naufraghi hanno salutato l’amico sulla spiaggia prima della partenza. “E’ il regalo più bello che mi abbia fato l’Isola”, ha confidato commossa Valentina Persia. Unico assente del gruppo Brando Giorgi: “Non mi sono accorto di nulla”, si è giustificato lui, colpevolizzato da Francesca Lodo e Gilles Rocca per un comportamento che ha lasciato intravedere poca sensibilità: "C'è il gioco e c'è la vita vera, se le cose si mischiano è grave. Ha fatto una cosa indegna”, il commento dell’attore.

Beppe Braida è arrivato in Italia

Poco fa sul profilo social di Beppe Braida gestito dal suo staff è stata data la notizia dell’arrivo in Italia: “Corri a casa, siamo tutti con te”, si legge a corredo del breve filmato che mostra il comico in aeroporto. Per lui innumerevoli i messaggi di affetto da parte dei fan, dispiaciuti per la delicata situazione famigliare verificatasi nelle ultime ore.

Beppe Braida è un comico torinese, conosciuto soprattutto per aver partecipato a Zelig - dal 2001 al 2008 - e aver condotto insieme a Rossella Brescia Colorado Revolution, dal 2007 al 2009. Ha avuto anche dei ruoli da attore recitando in Nirvana (1997), per la regia di Gabriele Salvatores, in Finalmente Natale (2007), Finalmente a casa (del 2008). Negli ultimi anni si è dedicato al teatro.