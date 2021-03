Isola dei Famosi: Beppe Braida chi è il comico di Zelig

Uno dei naufraghi dell'Isola dei Famosi 2021 è Giuseppe Braida, conosciuto con il nome di Beppe. E' nato il 22 novembre 1963 a Torino, è un comico e conduttore televisivo.

Isola dei Famosi: chi è Bebbe Braida

Beppe Braida ha fatto il suo ingresso nel mondo della comicità nel 1989, nel 1991 ha partecipato al "Festival di Sanscemo", un Festival ironico che prendeva in giro il Festival sanremese.

Il suo successo professionale però è arrivato con il programma Seven Show e poi con Zelig in cui ha lavorato dal 2001 al 2008, il suo spettacolo più famoso è stato la parodia dei conduttori dei TG nazionali. Con Ressella Brescia ha poi condotto Colorado Revolution dal 2007 al 2009, negli stessi anni ha partecipato a Buona Domenica e ha condotto Miss Muretto. In Rai ha lavorato con Antonella Clerici in Tutti pazzi per la tele. Inoltre ha partecipato poi come comico a Check-In ed è stato inviato del programma Punto su di te!. In Mediaset ha lavorato ancora in Saturday Night Live from Milano e poi su Comedy Central a Palco Doppiopalco e Contropalcotto nel 2011.

Ha avuto anche dei ruoli da attore recitando in Nirvana (1997), per la regia di Gabriele Salvatores, in Finalmente Natale (2007), Finalmente a casa (del 2008). Negli ultimi anni si è dedicato al teatro e come lui stesso ha raccontato "ho girato tutta Italia".

Isola dei Famosi: Beppe Braida, fidanzato, sposato o single?

Beppe Braida è molto riservato e sulla sua vita privata non sappaimo molto. E' molto legato ai suoi genitori, ma se sia sposato, fidanzato o single non è noto.

Beppe Braida all'Isola dei Famosi

Nell'Isola Beppe fa parte del gruppo dei Burinos insieme a Valentina Persia, Daniela Martani, Vera Gemma, Gilles Rocca, Awed, Paul Gascoigne e Francesca Lodo, che si scontrano in ogni puntata con i vicini Rafinados (Angela Melillo, Drusilla Gucci, Roberto Ciufoli, Miryea Stabile, Brando Giorgi e Elisa Isoardi).