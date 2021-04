Isola, Beppe Braida si ritira per "gravi motivi familiari"

Beppe Braida abbandona l'Isola dei Famosi. Il comico si è ritirato a causa di "gravi motivi familiari" e sta rientrando in Italia.

Lo ha annunciato la produzione del reality di Canale 5 sui social, senza aggiungere ulteriori dettagli, che verranno probabilmente svelati durante l'appuntamento del daytime e approfonditi nel corso della prossima puntata, lunedì 12 aprile. "Beppe Braida ha deciso di lasciare l'Isola e di tornare a casa per gravi motivi familiari sopraggiunti nelle ultime ore" si legge nella nota. Prima di Beppe Braida anche Ferdinando Guglielmotti, altro concorrente di questa edizione, ha abbandonato il gioco.

Chi è Beppe Braida

Beppe Braida è un comico torinese, conosciuto soprattutto per aver partecipato a Zelig - dal 2001 al 2008 - e aver condotto insieme a Rossella Brescia Colorado Revolution, dal 2007 al 2009. Ha avuto anche dei ruoli da attore recitando in Nirvana (1997), per la regia di Gabriele Salvatores, in Finalmente Natale (2007), Finalmente a casa (del 2008). Negli ultimi anni si è dedicato al teatro.