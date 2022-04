La mossa di Mediaset dopo la bestemmia in diretta tv all'Isola dei Famosi

Non è passata inascoltata la bestemmia pronunciata in diretta da Silvano Michetti dei Cugini di Campagna appena sbarcato sull'Isola dei Famosi. Benché dallo studio televisivo non sia stata commentata chiaramente la pensante imprecazione (solo un “Ahia", pronunciato probabilmente da Nicola Savino, si è percepito in sottofondo) sui social gli utenti hanno dedicato all'episodio numerosi tweet, rimbalzati insieme a svariati video che hanno rilanciato il fatto come chiaramente audibile.

E adesso? Mentre si immagina come possibile la squalifica del naufrago che, entrato in gioco con insieme a Nick Luciani, si è lasciato sfuggire un incauto "Eh por*o D**…", al momento dalla produzione di Mediaset tutto tace. Resta, dunque, da vedere se l'episodio porterà a dei provvedimenti come successo nella quarta edizione del reality, quando era in onda sulla Rai e costò l’espulsione a Massimo Ceccherini.

Intanto certezza è che oggi il momento della bestemmia è sparito dal video della puntata integrale caricata su Mediaset Infinity dove è evidente il taglio di pochi secondi che censura l'esclamazione di Silvano.