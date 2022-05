Blind assente durante la diretta dell’Isola dei Famosi

E’ appena iniziata la quattordicesima puntata dell’Isola dei Famosi e uno dei naufraghi è insolitamente assente nel collegamento settimanale dalla Palapa.

Si tratta di Blind. Il rapper non apparirà nel primitime in questa giornata per un motivo di salute. A far luce sulle condizioni del giovane perugino è l’inviato Alvin.

Alvin svela il retroscena

Ilary all'inizio della puntata vuole immediatamente sincerarsi sullo stato di salute del ragazzo.

"Come vedete manca Blind schierato con gli altri naufraghi perché è da ieri è nella nostra infermeria” – rivela l’inviato in Honduras spiegando i motivi che hanno costretto il cantante a lasciare momentaneamente il gioco. “Ha un'infezione cutanea. Il Dottor Marco Scarcia e la sua equipe preferiscono tenerlo 3 giorni lontano dal sole e dall’acqua salata” – confessa Alvin che però ci tiene a rassicurare il pubblico da casa: “l’ho incontrato anche io personalmente e ci tiene a rassicurare tutti che sta bene".