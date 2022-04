Isola dei Famosi, Blind difeso dal padre: "Lei vuole cavalcare la situazione"

Dopo l'inizio dell'Isola dei Famosi, Blind si è trovato al centro di un tornado. Se lui sappia o meno cosa sta succedendo in Italia non è dato saperlo, anche se probabilmente la produzione lo avrà informato, il rapper non ha mai commentato, almeno pubblicamente in tv, la scelta della madre di fargli causa per ottenere il mantenimento.

Dopo le accuse della madre, il padre Alex Rujan, intervistato da La Nazione, ha deciso di dire la sua e di difendere il figlio.

Alex Rujan difende il figlio dalle accuse della madre

Che Blind e i fratelli abbiano avuto un'infanzia difficile è noto, come sono noti i problemi di droga che Blind ha dovuto superare. Le liti in casa, i dormitori della Caritas, le difficoltà economiche e il senso di abbandono hanno fatto parte per molti anni della vita del rapper e il padre li ha confermati, aggiungendo che proprio la situazione familiare lo ha spinto ad andarsene, abbandonando anche i figli, Alex adesso ha una nuova compagna e una nuova vita. "Mio figlio non è come lo ha dipinto sua mamma. Franco è un bravo ragazzo, uno che non ha mai abbandonato nessuno. Mi ha fatto molto male quello che ho letto sul conto di mio figlio. Io conosco la mia ex compagna e penso che voglia cavalcare la situazione per suo interesse", ha spiegato il padre di Franco, nome all'anagrafe del naufrago.

Blind e il padre si sarebbero visti prima della partenza per l'Honduras: "Eravamo insieme pochi giorni prima della sua partenza per l'Isola. È scoppiato a piangere e mi ha detto papà, tirerò fuori quello che ho. D'altronde io gliel'ho sempre detto. Per me, che siamo in un ristorante di lusso o a Capanne, per me resta sempre mio figlio. Un figlio dal cuore generoso".

Il quadro che Rujan ha fatto del figlio è completamente diverso rispetto a quello della madre, Valerica, e ha anche aggiunto che dopo essere arrivato terzo a X Factor ha aiutato chi poteva, "è tornato dalla mamma, dal fratellino. Lo ha portato a fare shopping a Milano".