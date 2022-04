"Mia sorella provò ad uccidere nostra madre": il racconto di Blind

Con la partecipazione di Blind all'Isola dei Famosi si sono riaperte delle ferite che forse non si erano mai rimarginate. Che non avesse un passato familiare semplice era noto, ne ha parlato anche nel suo libro, ma con la notizia della querela della madre per ottenere gli alimenti dal figlio si è aperto un vero e proprio vaso di Pandora.

La madre si trova in grandi difficoltà economiche, non riesce a mantenere il figlio più piccolo e per questo ha chiesto a Franco, nome all'anagrafe di Blind, di aiutarla. "Si è rifiutato dicendomi che posso vivere con 600 euro mensili, ma siamo in tre: io, suo fratello e il suo cane. Sono stata costretta a chiamarlo in tribunale", ha dichiarato pochi giorni fa la madre.

Al momento Blind si trova in Honduras e non ha commentato gli ultimi sviluppi familiari, è facile immaginare che la produzione lo abbia informato ma che il rapper abbia preferito non commentare, forse su consiglio dei suoi avvocati.

Blind, la madre e la sorella che provò ad ucciderla

Al racconto di questi giorni si uniscono le dichiarazioni rilasciate anni fa dal rapper. Dopo X Factor, dove arrivò terzo, nel 2020 in un'intervista del Fatto Quotidiano spiegò che la sorella provò a uccidere la madre per derubarla, lui di quel giorno ha dei ricordi vividi, ma non era in casa quando successe: "Ricordo quando mia madre mi ha chiamato con la voce affannata perché cardiopatica mentre mi diceva che mia sorella le aveva messo le mani addosso. Sono corso da lei subito, era in ospedale e aveva avuto un altro infarto, in quel momento mi sono dovuto trattenere per non fare altre sciocchezze. Mi è scattato l’istinto di protezione. La mamma è sempre la mamma".

Blind non ha mai nascosto le sue colpe e ha sempre ammesso di aver sbagliato, a soli 15 anni iniziò a fare uso e a vendere droghe, la situazione in casa non era semplice e lui si sfogava con la droga a cui è stato spinto anche a causa delle frequentazioni che aveva.

Chi è Blind: il rapper sull'Isola dei Famosi