Blind, Guendalina e Alessandro: notte brava in Honduras appena usciti dall'Isola

L’avventura di Guendalina Tavassi, Alessandro Iannoni, Licia Nunez e Blind all’Isola dei Famosi si è conclusa ieri sera fra lo sgomento dei telespettatori. Una scelta sofferta presa dai naufraghi dopo il prolungamento del reality e non condivisa appena dal pubblico.

Il ritorno alla realtà

Ma cosa hanno fatto gli ex isolani una volta abbandonata Playa Rinovada? I naufraghi hanno trascorso la notte in hotel concedendosi una doccia, dormendo su un letto vero e tornando in abiti civili. Il tutto documentato scrupolosamente sui social. Ma dopo due mesi lontano dalla tecnologia i 4 sembrano aver dimenticato come si usano gli smartphone: “Per me il telefono è una cosa stranissima, mi sembra che escano di fuori le cose, mi sa che devo fare un corso”, dice Guendalina su Instagram. “Finalmente sto usando un aggeggio che non so neanche come si usa”, le fa eco Blind.

Un unico pensiero: il cibo

Ma soprattutto i naufraghi una volta tornati alla realtà hanno avuto un solo pensiero: il cibo. Blind, Licia e Guendalina si sono immortalati mentre felici addentavano delle succulente donuts in aereoporto. Alessandro non a caso ha scelto una ciambella con su scritto “I love mum” in onore di mamma Carmen, che proprio oggi compie gli anni. I tre companeros sono apparsi entusiasti e affiatati come una scolaresca in gita mentre assaporano il ritorno alla realtà. Insieme si sono recati insieme in pulmino a San Pedro per prendere l’aereo che li riporterà finalmente in Italia.