Brando Giorgi è stato operato agli occhi: come sta l’ex concorrente dell’Isola dei Famosi

Brando Giorgi è stato operato. L’attore, che ha dovuto abbandonare l’Isola dei Famosi a causa di un grave problema all’occhio, è intervenuto sui social per tranquillizzare i follower riguardo le proprie condizioni di salute e ringraziarli per l’enorme dimostrazione di affetto ricevuta in questi giorni.

“Eccoci qua, scusatemi se sono con gli occhiali da sole, mi sento un po’ sciocchino, ma non è un bel vedere”, ha esordito in diverse storie Instagram l’ex naufrago: “L’operazione è andata proprio bene. Devo stare steso per questi due giorni, poi ne avrò ancora per parecchi giorni. Mi sono arrivati tanti, tanti messaggi di solidarietà, mi ha fatto tanto piacere. Siete in tanti, vi ringrazio perché mi state dando una grande forza tutti quanti. Quindi vi dico grazie, grazie, grazie e certamente vi terrò aggiornati”.

Concludendo: “Spero quanto prima di riuscire ad andare in trasmissione per provare a difendermi un po’”, ha affermato Brando che, negli ultimi giorni in Honduras, era stato preso di mira dal gruppo per la sua tendenza ad estraniarsi preferendo affrontare il percorso in solitaria. Tuttavia, è molto probabile che dovranno passare diversi giorni prima di rivedere nello studio di Canale 5 l’ex concorrente, considerando il tempo necessario per riprendersi dall’intervento e le due settimane di isolamento previste per i concorrenti che tornano in Italia: i chiarimenti e i faccia e faccia con gli ex compagni di avventura sono solo rimandati.

(Di seguito il video Instragram di Brando Giorgi)

Perché Brando Giorgi ha abbandonato l’Isola dei Famosi

Brando Giorgi è stato costretto ad abbandonare l’Isola dei Famosi per un problema all’occhio che lo ha costretto al rientro in Italia proprio come la collega Elisa Isoardi. “Ha dovuto fare degli esami e purtroppo dovrà rientrare in Italia. Quindi, Brando abbandona il gioco”, ha annunciato l’inviato in Honduras Massimiliano Rosolino parlando del concorrente che in seguito, sui social, aveva poi annunciato l’imminente operazione, fortunatamente svoltasi nel migliore dei modi.