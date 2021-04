Brando Giorgi operato dopo l'addio all'Isola dei Famosi: la comunicazione sui social

Brando Giorgi operato dopo aver lasciato l'Isola dei Famosi. A comunicarlo è su Instagram lo stesso attore, che nelle scorse ore ha abbandonato il gioco a causa di un grave problema all'occhio. L'annuncio della dipartita di Giorgi è stato dato ieri sera nel corso della puntata del reality in onda su Canale 5. Ad attenderlo a casa la moglie Daniela Battizzocco e la figlia Camilla.

"Sono costretto a rientrare con urgenza. Sabato sarò operato. Sono serenissimo, siatelo anche voi", scrive l'ex volto di Centovetrine via social. Un modo per rassicurare i fan circa le condizioni di salute. Tanti infatti messaggi solidali arrivati online per quello che si è rivelato uno dei naufraghi più discussi di questa edizione. Manifestazioni d'affetto a cui lui ha risposto con serenità, come nel suo stile: nel dettaglio, Giorgi ha invitato tutti a non arrendersi alle difficoltà della vita e di affrontare sempre i problemi a testa alta, poiché sono gli imprevisti i veri direttori della nostra esistenza.

Una filosofia di vita che l'ex naufrago ha fatto propria anche durante la sua esperienza nel reality show. Non a caso ha affrontato le complicazioni del gioco in totale solitudine: negli ultimi tempi, infatti, il concorrente si era un po' discostato dai colleghi, preferendo una sfida della sopravvivenza in solitaria. La sua scelta aveva destato qualche malumore nel gruppo, portando la figlia a discutere in diretta con il concorrente Awed.

Ad annunciare il ritorno in Italia del naufrago è stato ieri sera Massimiliano Rosolino, inviato in Honduras: "Brando Giorgi come vedi non fa parte del gruppo ed è una notizia importante - ha detto ad Ilary - Ha dovuto fare degli esami e purtroppo dovrà rientrare in Italia. Quindi, Brando abbandona il gioco". Dopo un mese dall'inizio del reality Giorgi deve quindi dire addio alla spiaggia, alla pesca e ai cocchi. Si tratterebbe di un "grave problema oculistico", a dichiararlo Ilary Blasi.