Corinne Clery: "Io e Nathaly Caldonazzo amiche? Ma chi la conosce, mi ha aggredita"

Sull'Isola dei Famosi non sono solo la fame e il sole a creare discussioni e malumori, ma anche le parole. Lo sanno bene Corinne Clery e Nathaly Caldonazzo. L’ex star del Bagaglino ha puntato il dito contro l’attrice accusandola di non essere stata una buona amica quando Andrea Lo Cicero l’ha attaccata. Clery non ha parlato direttamente della questione a Caldonazzo, ma si è sfogata con Marco Mazzoli e ai Jalisse affermando che lei non è mai stata amica di Nathaly.

"No perché adesso dico io la verità. Ha mentito. Ma quali amiche? Non la vedevo da anni e non sono mai andata a cena con lei - ha dichiarato l'attrice -. Appena svegli mi dice che sono una comodina e che non sono un’amica. Ma quando mai lo siamo state? Sono stata aggredita da quella signora. Mi ha dato della falsa e girandola". E poi ha continuato: "Ma la cosa più assurda è che continua a dire che eravamo amiche. Io le ho detto che non sta bene. Sono sconvolta, adesso non ci parlerò mai più. C’ha l’invidia, non so che cos’ha adesso".

"Ragazzi c’ho lavorato 22 anni fa e non l’ho più vista - ha aggiunto Clery -. L’ho rivista a una festicciola 5 anni fa. Ma cosa dice che siamo amiche? Con me ha proprio chiuso. Basta, da oggi è trasparente. Ma che vada a quel paese. Sono stata fin troppo zitta e ho sopportato troppo a lungo".

Queste parole sono giunte alle orecchie di Caldonazzo, tramite il passaparola di Marco Mazzoli, e ovviamente non ha potuto non replicare: "Lei ha detto che non siamo amiche da tutto il tempo che decanto? Abbiamo fatto una tournée insieme ed è stata una cosa importante. Non è che eravamo grandi amiche, ma più che conoscenti e abbiamo degli amici in comune. Conoscevo bene suo marito. Qui avevamo legato ancora di più. Pensavamo di vederci dopo L’Isola e mi aveva invitato a casa sua e adesso è sfumato tutto".