Isola, Carmen Di Pietro contro Guendalina Tavassi: è colpa del figlio Alessandro

(Sopra il video dello scherzo a Carmen Di Pietro)

Durante la puntata di ieri sera dell'Isola dei Famosi Carmen Di Pietro è stata vittima di uno scherzo di suo figlio che ha deciso di abbandonare l'Isola dei Famosi per tornare all'Università e dare gli esami. Alessandro Iannoni ieri, complici Guendalina Tavassi e Ilary Blasi, ha fatto credere alla madre di star vivendo una vita dissoluta senza il suo controllo. Di Pietro è rimasta ovvimente senza parole, anzi ha avuto quasi un mancamento.

Lo scherzo di Alessandro a Carmen

Blasi ha subito colto l'occasione e ha chiesto ad Alessandro come stesse vivendo questo periodo senza la madre: "Non mi manca, sto una bomba senza mamma", ha risposto il figlio con il sorriso. Ecco che quidi Blasi chiama il collegamento con l'Honduras e con Carmen, in particolare, che ignara dello scherzo ha visto un video in cui il figlio si diverte di sera con Guendalina Tavassi e altre ragazze, bevendo alcol e facendo festa.

"Mamma ti devo dire la verità: di giorno studio e la sera esco - esordisce così Iannoni - Ma come ben sai sui social non posso mettere tutto quello che faccio e quello che hai visto è solo il 30-40% della realtà, molte cose sono state censurate. La sera ogni tanto c'è Guendalina che mi chiama, è una bella compagnia, mi ha presentato un sacco di amiche. Mi sto frequentando con molte ragazze, non sono fidanzato, ma esco e mi diverto".

Di Pietro è sbiancata, non poteva credere che fosse davvero il figlio in quel video e così sconvolta ammette: "Non lo riconosco, non è il mio Alessandro. È tutta colpa di Guendalina. Non hai l'approvazione della mamma, eri uscito per un'altra situazione". E poi aggiunge: "Io l'avrei tenuto qui legato, non l'avrei fatto uscire. Esce una sera, poi prende il vizio ed esce sempre". Prima che potesse sentirsi male, come se poi ci fosse qualcosa di sbagliato nell'uscire con gli amici, Alessandro svela lo scherzo, ma appena è tornata tranquilla ha fatto ridere tutto lo studio chiedendo al figlio se avesse pagato l'assicurazione dell'auto e se avesse cambiato le gomme invernali. Mamma Carmen colpisce ancora.