Carmen DI Pietro, terza classificata dell'Isola dei Famosi

Per i tre Naufraghi ancora in gara, Carmen, Nicolas e Luca è giunto il momento di affrontare una nuova sfida, per decretare chi conquisterà il podio, gli altri due si sfideranno in un nuovo televoto flash. Carmen, in difficoltà, non riesce a resistere a lungo e molla il capperrucchio. Poco dopo, anche Nicolas molla la presa e Luca diventa così il primo superfinalista. "Mai mi sarei aspettato di arrivare in finale" esclama il modello che, emozionato, ammette di essere sorpreso per il traguardo raggiunto. A sfidarsi al televoto sono dunque Carmen e Nicolas. Un faccia a faccia inatteso che vede fronteggiarsi due amici, nonché veterani del reality. Un duello che amareggia i telespettatori, nonché gli opinionisti che parlando di una “semi-finale che è in realtà una finale”. Il confronto tra i due era infatti atteso dal pubblico in concomitanza della finalissima, immaginando un primo e secondo posto per i due. Nonostante l’amarezza che aleggia nell’aria è arrivato il momento di conoscere l’esito del televoto. L’eliminata a Carmen, è lei la terza classificata del reality. “Ringrazio te, la produzione, e tutti quelli che lavorano all’Isola dei Famosi, li ringrazio uno a uno. E ringrazio Alvin naturalmente!”, esclama soddisfatta la Di Pietro, che non vede l’ora di riabbracciare il suo Alessandro, ma soprattutto di tornare a mangiare.