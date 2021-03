Isola dei Famosi, Carolina Stramare si ritira: il motivo svelato sui social

Carolina Stramare non sarà tra i naufraghi che partiranno per l’Honduras per l’Isola dei Famosi 2021. La comunicazione è arrivata dai canali social del programma di Canale 5, in partenza il prossimo 15 marzo.

“Carolina Stramare non partirà per l’Honduras. Sopraggiunti problemi familiari le impediscono di avere la serenità necessaria per affrontare l’avventura dell’Isola dei Famosi“, recita la nota ufficiale diffusa sui social. Poche frasi che non entrano nei dettagli della decisione di Miss Italia 2019, accompagnate da una “card” con la foto di Carolina Stramare e la scritta “ritirata”.

Carolina Stramare si ritira dall'isola e spiega perché su Instagram

Su Instagram è stata lei stessa a spiegare il motivo in una serie di Stories girate in macchina. Una decisione sopraggiunta per motivi personali, legati a problemi di salute che riguarderebbero la sua famiglia e che hanno spinto l'ex Miss Italia scegliere di non partire: la salute e la tutela dei propri cari rimane per lei una priorità, ha ribadito.

“Come ben sapete nelle ultime ore è stata ufficializzata la mia partecipazione all’isola. Sempre nelle ultime ore però si sono presentati dei problemi di salute familiari che preferisco tutelare e tenere sotto controllo e credo che la scelta migliore sia non partire e rimanere a casa. Prima di tutto c’è la mia salute e la salute dei miei cari. So che ci saranno sicuramente altre occasioni e so che comprenderete”

Cosa succederà a questo punto non è ancora chiaro al momento e bisognerà attendere ulteriori decisioni (o indiscrezioni). Carolina Stramare sarà sostituita da un altro naufrago?

Carolina Stramare in una foto su Instagram

Isola dei famosi 2021, Akash Kumar minaccia di ritirarsi

A due settimane dal via, Akash Kumar ha fatto sapere di ritenere in dubbio la sua partecipazione al programma di Canale 5 condotto da Ilary Blasi. Il motivo? Il lavoro che gli autori del reality starebbero facendo sulla sua immagine, puntando sopratutto sul suo aspetto fisico e meno su altre qualità.

Nella clip di presentazione che Blasi mostrerà al pubblico si parlerebbe “solo della mia attività di modello, quando invece sono anche una persona intelligente”, ha spiegato Kumar su Instagram, dicendosi anche pronto a non partire e pagare la penale: “Sono nato sì carino, ma anche intelligente eh. Nella clip ho detto mettete metà cose vostre e metà cose mie altrimenti chiamo l’avvocato e pago la penale, zio can. Tutta la clip è su me che faccio il modello, parliamo anche di altro?”.