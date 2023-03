"I vertici Mediaset preoccupati per il cast dell'Isola dei Famosi": il retroscena

Manca ancora più di un mese all'inizio della nuova edizione dell'Isola dei Famosi, ma i nomi dei personaggi che potrebbero partire alla volta dell'avventura più selvaggia già serpeggiano tra conferme e indiscrezioni. La certezza, al momento, è che al timone del reality ci sarà sempre Ilary Blasi, affiancata da due opinionisti che potrebbero essere Vladimir Luxuria, confermata dopo lo scorso anno, e la new entry Enrico Papi che prenderebbe il posto di Nicola Savino. Ma l'atmosfera in casa Mediaset non sarebbe di quelle più tranquille in vista della partenza di questa 17esima Isola. Anzi.

Stando a quanto raccontato da Alberto Dandolo su Dagospia, i vertici del Biscione sarebbero preoccupati sia per il cast ingaggiato composto da protagonisti poco noti, sia per il rischio di una deriva "trash".

"So finiti i sordi" - si legge sul sito - "Dalla fu Suor Cristina al "noto" fashion blogger Gianmaria Sainato al prezzemolone Cecchi Paone col baby fidanzato. Il cast dell'isola dei (presunti) Famosi sta agitando i vertici del Biscione. Troppi sconosciuti e rischio trash, dopo le polemiche per il Grande Fratello Vip. Ilary Blasi riuscirà a evitare il rischio Titanic? Ah non saperlo". Il riferimento è alle indiscrezioni che riferiscono di un clima di tensione elevato negli uffici dell'azienda, dopo che l'amministratore delegato di Mediaset Pier Silvio Berlusconi ha visionato l'ultima puntata del reality condotto da Alfonso Signorini andato in onda giovedì 2 marzo in diretta su Canale 5. A suo avviso ci sarebbe stata tanta volgarità e, dunque, una mancanza di rispetto nei confronti del pubblico che avrebbe indotto alla cancellazione della replica della serata di norma trasmessa su La 5 l'indomani.

I concorrenti dell'Isola dei Famosi 2023

Come si accennava, la produzione dell'Isola dei Famosi non ha ancora ufficializzato il cast della nuova edizione ma, secondo le indiscrezioni, dovrebbero essere Luca Di Carlo, avvocato e uno dei migliori amici di Ilona Staller, in arte Cicciolina, Elga e Serena Enardu, Cristopher Leoni (concorrente di Ballando con le stelle 16). il modello Gian Maria Sainato e il conduttore tv Marco Predolin. E poi Cristina Scuccia, vincitrice di The voice of Italy 2014 che ha abbandonato le vesti monacali e che ora vive in Spagna e quelli di Alessandro Cecchi Paone e il fidanzato Simone Antolini. E ancora Pamela Camassa, Marco Mazzoli, Paolo Noise, Gianmarco Onestini, Helena Prestes e Fiore Argento, Nathaly Caldonazzo, Corinne Clery, Marco Predolin, Loredana Lecciso con la figlia Jasmine Carrisi, Samantha De Grenet con il figlio Brando.