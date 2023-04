Isola, lite tra Cecchi Paone e il compagno Simone Antolini: "Trovati un altro"

L'Isola dei Famosi è iniziata da meno di due settimane e le prime insofferenze reciproche si manifestano anche tra le coppie. In particolare, è quella composta da Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini a destare attenzione, protagonista com'è stata di una lite in cui l'uno ha imputato all'altro una certa mancanza di attenzioni.

"Oggi ho avuto un crollo, forse derivato da ciò che sento interiormente perché sto facendo un percorso e certe volte si può scendere per poi risalire. Ho bisogno di una persona che mi capisca e con cui posso parlare. A oggi non ne vedo una e non ti sento vicino" è stato lo sfogo, trasmesso in qualche spezzone da Mediaset Extra, che Simone ha rivolto al fidanzato mentre erano sdraiati sulla spiaggia. La replica di Cecchi Paone, tuttavia, non è stata delle più accoglienti, anzi. "E allora trovatene un altro", ha risposto chiaramente infastidito dalla lamentela del 23enne: "Se dici che non sono capace, trovati un altro che ti capisca. Io qui sono sempre lo stesso".

Simone è sembrato molto sorpreso dalla reazione del compagno, ma al momento non è stato reso noto il prosieguo della discussione. Dunque, non si sa se il litigio sia rientrato con un chiarimento o abbia acceso una miccia che potrebbe essere il segnale di una crisi che i due affronteranno davanti alle telecamere del reality di Canale 5.

La storia tra Simone Antolini e Alessandro Cecchi Paone

Simone Antolini e Alessandro Cecchi Paone si sono fidanzati la scorsa estate. Il loro bacio è stato pubblicato dal settimanale Chi e, se i genitori del 24enne hanno accettato di buon grado la storia d'amore del figlio del giornalista più grande di lui di 37 anni, molti hanno avuto da ridire. Antolini ha infatti raccontato che molte persone - alcune delle quali pseudo amiche - hanno cominciato ad assumere comportamenti diffidenti e critici nei suoi confronti. In alcune circostanze sono apparsi in programmi televisivi - da Maurizio Costanzo Show a Pomeriggio Cinque - parlando in modo aperto della loro relazione che ora prosegue sull'Isola dei Famosi.