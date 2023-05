Alessandro Cecchi Paone e il fidanzato Simone Antolini hanno abbandonato l'Isola dei Famosi

L'Isola dei Famosi perde altri due concorrenti: Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini hanno abbandonato l'isola di Cayos Cochinos. Non è passato neanche un mese dall'inizio del reality, ma la coppia ha deciso di lasciare lo show in seguito ad un malore che avrebbe colpito Simone. La scelta di andare via in realtà non ha sorpreso: già durante l'ultima diretta Cecchi Paone aveva esternato la volontà di ritirarsi in quanto non voleva partecipare diviso dal compagno (la produzione lunedì scorso ha diviso gli "accoppiados").

"Simone Antolini ha dovuto lasciare l'Isola per problemi di salute e Alessandro Cecchi Paone ha deciso di non proseguire la sua avventura!", si legge sul profilo Instagram del reality e questa motivazione si collegherebbe a quanto denunciato da Alessandro lunedì quando definì "un massacro" la condizione nella quale vivono i naufraghi sull'Isola in seguito dello svenimento di Simone "tra le braccia" del giornalista. Queste parole suscitarono uno scontro acceso tra Cecchi Paone e Ilary Blasi alla quale aveva recriminato l'assenza di regole precise poiché loro a settembre erano stati "interpellati in coppia, in coppia abbiamo accettato e in coppia ce ne andiamo". Blasi aveva provato, poi, a far ragionare il concorrente sottolineando che per lui non si trattava della prima esperienza all'isola, ma solo tre giorni dopo la coppia ha deciso di abbandonare il gioco.