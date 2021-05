Isola: Cecilia Rodriguez e la dichiarazione d'amore a Ignazio Moser: "E' il mio amore più grande"

Dopo questa sera Ignazio Moser è l'eroe dell'Isola. Ha lasciato che un parrucchiere lo rasasse a zero: via capelli e via barba, ma prima di dare il consenso ha chiesto alla sua "Ceciu".

La sfida in realtà era stata pensata per Andrea Cerioli che se si fosse immolato avrebbe portato a casa ogni giorno, per una settimana, un super piatto di spaghetti al sugo. Il modello però ha rifiutato categoricamente e quindi la proposta è stata fatta a tutti gli uomini, ma l'unico che sembrava poter cedere era Moser. E così è stato, il fidanzato di Cecilia Rodriguez inizialmente aveva rifiutato, ma poi spinto dalla fame e dal suo essere competitivo ha rimbalzato la responsabilità su Cecilia: "Scegli tu Ceciu". La showgirl però non era molto convinta: "Ci ho messo quattro anni per fargli allungare i capelli, è così bello... non posso", però poi ha ripensato "è vero che i capelli ricrescono, Ignazio è sempre bello... va bene dai taglia". E così, con grande dispiacere, Moser ha preso il posto di Cerioli.

C'è da dire che l'ex ciclista vanta una bellezza vera e quindi la sua immagine non ne ha risentito, però per tutti noi all'inizio i tagli radicali, soprattutto se non voluti, fanno storcere il naso. Moser però è rimasto bellissimo. Rodriguez ha provato in tutti i modi a rassicurare il compagno dicendogli che sta benissimo, ma Moser aveva solo due pensieri i capelli e la paura di rimanere fuori casa: "Ceciu ma giuri che non mi chiudi fuori casa e non mi lasci?", "Ma certo! Ti pare che ti lascio per i capelli. Certo immaginavo che saresti tornato diverso dopo l'Isola, ma mai avrei pensato che saresti tornato pelato!".

Quando il collegamento con l'Isola è stato chiuso i complimenti sono continuati e Moser è stato esaltato come un eroe, Ilary allora chiede a Cecilia cosa pensi di Ignazio e quanto se sia innamorata: "Io sono molto orgogliosa. Lo amo tanto, è forse il mio amore più grande".