Isola, scivolone di Cecilia Rodriguez: "Primo bacio con Moser? Quando ho lasciato Monte"

La modella era ospite, in studio, per supportare il compagno neo-naufrago dell'Isola dei Famosi

Il triangolo Rodriguez-Monte-Moser è tornato a far parlare di sè. Con l'ingresso all'Isola di Ignazio Moser Ilary Blasi non si è lasciata sfuggire l'occasione di chiamare in studio Cecilia Rodriguez. Blasi è stata la conduttrice del Grande Fratello in cui la coppia si è conosciuta.

Isola: il gioco degli innamorati, il primo bacio a Moser quando?

La modella argentina, sorella di Belen Rodriguez, è stata ospite dell'Isola dei famosi in occasione dell'ingresso del fidanzato Ignazio Moser. I due sono stati i protagonisti di una prova ricompensa a base di verdura da poter mangiare durante la settimana, purtroppo i due non hanno vinto, anche per colpa di alcune incomprensioni. Ma una risposta in particolare ha destato un po' di scalpore: "Quando hai baciato Cecilia per la prima volta come era vestita?". Cecilia che sembrava la più sicura in verità ha sbagliato, ma prima di riconoscere l'errore ha detto: "Avevo un paio di pantaloni rossi. L’ho baciato quando ho lasciato l’altro”, ma Moser l'ha corretta: "Era il giorno dopo". Rodriguez ha poi aggiunto che si è sbagliata poiché voleva baciarlo già dal giorno prima.

La storia d'amore tra Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez

La loro relazione iniziata sotto l'occhio vigile del Grande Fratello ha creato molto scalpore anche perché Cecilia Rodriguez era ancora fidanzata con Francesco Monte, i due si sono lasciati in diretta tv. Dal giorno dell'ufficialità i due sono stati sempre insieme, inseparabili fino all'estate 2020 quando la coppia è entrata in crisi e per alcune settimane si sono lasciati: una sorta di pausa di riflessione che ha portato però i due a scegliersi di nuovo. Ora convivono a Milano.

Isola dei Famosi: Cecilia Rodriguez e Giulia Salemi

Cecilia Rodriguez e Giulia Salemi hanno in comune un ex: Francesco Monte. Le due erano sedute l'una accanto all'altra ma non si sono mai parlate. Entrambe le loro attuali relazioni sono nate all'interno della casa del Grande Fratello Vip, Salemi infatti è ancora legata a Pierpaolo Pretelli. Giulia nel Gf del 2018 conobbe Francesco Monte, ancora afflitto dalla rottura con la modella, tra i due era scoccata la scintilla che però non ha portato a nulla di buono, soprattutto per Salemi che ha sofferto molto quando si sono lasciati.