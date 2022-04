Cecilia Rodriguez e la verità sull'Isola dei Famosi: "Era tutto organizzato"

Cecilia Rodriguez con una sola frase ha smontato le prove organizzate all'Isola dei Famosi. Nella puntata di ieri sera la sorella di Belen stava parlando della sua esperienza nel programma l'anno scorso, quando andò a trovare il fidanzato Ignazio Moser, che era uno dei concorrenti.

Le sfide che i naufraghi devono affrontare sono un aspetto fondamentale del programma, le dirette si basano per oltre il 50% sui "giochi" e scoprire che quetse sono "organizzate" toglie la curiosità nel seguire il programma.

Cosa ha detto Cecilia Rodriguez sull'Isola

In queste edizione del reality Cecilia è sempre invitata, a distanza o meno, per commentare l'esperienza del padre e del fratello, quindi anche ieri sera era presente in studio. Cecilia si è lasciata scappare che la prova tra lei e Arianna Cirrincione era organizzata. Le due donne erano andate a trovare i rispettivi compagni, Andrea Cerioli e Ignazio Moser e dovevano sfidarsi per vincere l'occasione di vivere un momento romantico con il partner. A vincere, quasi a mani basse, fu Cecilia e proprio su questo Rodriguez ammette: “Lei è caduta dopo un secondo. Sì era un po’ era un po’ organizzato alla fine, diciamo la verità”. L'opinionista Nicola Savino stupito le domanda quindi: "Come organizzato?"."Sì doveva cadere lei, era così. Però è caduta prima del dovuto", ha spiegato ancora Cecilia. Insomma un momento di grande tensione al quale Ilary Blasi non ha voluto dare peso per non ingigantire la situazione.

Ovviamente Cecilia ha fatto riferimento ad una prova organizzata per due ospiti, non a quelle dei concorrenti, ma adesso la pulce nell'orecchio che anche le altre prove possano avere qualcosa di studiato alle spalle c'è e non è cosa da poco.

In parte la confessione di Cecilia va a confermare quanto detto dal fratello Jeremias nelle ultime dirette, ovvero che la produzione impedirebbe ai naufraghi di mostrarsi per quello che sono davvero: "Mi dispiace dire al pubblico che quello che succede qua non arriva veramente e questo mi rompe. Voglio tornare a casa. Al pubblico non arriva la verità di quello che succede dentro il reality. Nel senso che qua non ci lasciano parlare e non ci lasciano dire le cose come sono. Questo non mi va e me ne voglio tornare a casa".