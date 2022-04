Tutti contro i Rodriguez. Cecilia: "Ora basta, accaniti per colpa del cognome"

Che i Rodriguez vantano un carattere fumantino è cosa nota, ma la conferma sta arrivando anche grazie all'ultima edizione dell'Isola dei Famosi. Qui a partecipare sono Jeremias e Gustavo, rispettivamente il fratello e il padre della più famosa Belen, showgirl di professione. E, contestualmente, stanno arrivano anche alcune critiche per il loro atteggiamento un po' aggressivo e solitario rispetto agli altri nafraghi. A difendere i due dagli attacchi è stata, questo pomeriggio, Cecilia Rodriguez, la sorella minore di Belen, che ieri è stata anche ospite di puntata.

In occasione di alcuni video pubblicati su Instagram, Cecilia ha ammesso che il fratello Jeremias - il più discusso tra i due - ha certamente una personalità particolare, ma ha anche ribadito che andrebbe capito nelle sue peculiarità. Non solo, la modella argentina ha anche lanciato qualche sospetto circa la possibilità che ci sia un vero e proprio accanimento contro i suoi familiari. Tutta colpa del cognome, dice.

"Quando tu sei là dentro non sai niente di ciò che c’è fuori - ha dichiarato - Non sai cosa piace al pubblico, lo capisci quando vai in nomination. La verità è che tutti i concorrenti cercano di buttare quelli più forti fuori. Perché poi quando vai in nomination con qualcuno vai con uno più debole, con qualcuno meno conosciuto o non con un cognome come Rodriguez".

A chi definisce discutibile l'atteggiamento di Jeremias, Cecilia ha poi risposto definendo suo fratello una persona "rara e speciale che va capita, non sono per tutti". "Io penso - ha aggiunto - che mio fratello sia una persona diversa da tutti. Penso che tante volte stare alle regole degli altri o di questo mondo che passatemi il termine fa ca..re, sia molto complicato. Però chi lo conosce sa che Jeremias è impulsivo, troppo sì". Una ammissione di colpa a metà, insomma.