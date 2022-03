Isola dei Famosi, chi è Alessandro il figlio di Carmen Di Pietro: età, lavoro, padre, fidanzata, Instagram

Chi è Alessandro, figlio di Carmen Di Pietro che partecipa all'Isola insieme alla mamma? Poche le informazioni che circolano al momento sul suo conto, destinate senza dubbio ad aumentare nel corso del reality show in onda su Canale 5 con la conduzione di Ilary Blasi. Dall'età al "giallo" sulla fidanzata fino al rapporto con la mamma, ecco un identikit.

Età e lavoro

Ha 21 anni, studia Economia e Business presso l'Università Luiss di Roma. Non ha ancora un lavoro, ragione per cui si è trovato a scontrarsi con la mamma proprio di recente.

Spesso è stato protagonista di ospitate televisive insieme alla madre: oltre allo scherzo alle Iene di cui è stato protagonista, anche siparietti in altri talk show, dai contenitori condotti da Barbara d'Urso a Vieni da me condotto da Caterina Balivo.

Chi è il padre e chi è la sorella

Il padre di Alessandro è Giuseppe Iannoni, storico compagno di Carmen. Prima di separarsi, la coppia ha avuto due figli: oltre ad Alessandro, anche Carmelina, di sette anni più giovane.

Si chiama Alessandro in virtù di Sandro Paternostro, ex marito della mamma e storico giornalista Rai: il loro matrimonio salì alla ribalta della cronaca rosa per la grande differenza d'età, oltre 43 anni. Quando si sono celebrate le nozze, infatti, lo sposo ne aveva 76, lei 33.

Dai profili Instagram sembra single. Non ci sono infatti foto accanto ad una possibile fidanzata.

Il rapporto con la madre Carmen Di Pietro

E' stato burrascoso il rapporto di Alessandro con la mamma Carmen Di Pietro. Quest'ultima, infatti, in un’intervista a un noto settimanale, lo ha appellato come "bamboccione"; spiegando di averlo mandato via di casa appena maggiorenne.

"Però quando ha bisogno di me per guardare Carmelina o per portare i panni in lavanderia, visto che non usa la lavatrice e ci tiene le scarpe, mi chiama a casa", ha replicato il ragazzo che, non essendo ancora economicamente indipendente, al momento viene comunque mantenuto dalla madre.

Il profilo Instagram

Alessandro Iannoni ha un profilo Instagram non troppo popolato. Oltre cinquemila i follower che lo seguono. E' raggiungibile all'account iannoni.alessandro ma non è molto attivo: il profilo conta appena cinque post.