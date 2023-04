Chi è Andrea Lo Cicero dell'Isola: dal rugby alla compagna al figlio

Siciliano classe 1976, Andrea Lo Cicero è soprannominato "Barone". Dopo aver fatto la storia del rugby italiano contemporaneo, ha intrapreso una carriera televisiva dedicata ad alcune sue grandi passioni (dalla cucina al giardinaggio). Dal 17 aprile 2023 lo vediamo su Canale 5 come concorrente de "L'isola dei famosi 17". Leggiamo qualcosa in più su di lui.

Età, origini, famiglia

Andrea Lo Cicero nasce a Catania il 7 maggio 1976. I gradi nobiliari appartenenti alla sua famiglia gli consegnano quello che diventa il soprannome che lo accompagna nel corso della sua carriera: il "Barone". Lo zio di Andrea Michele, giocava a rugby nell’ Amatori Catania. Appassionatosi a questo sport Andrea Lo Cicero viene inizialmente formato dall’insegnante di educazione fisica Pippo Puglisi, fratello del giocatore di rugby degli anni ’70 (e poi allenatore) Nino Puglisi.

Il rugby

Andrea Lo Cicero gioca nel ruolo di pilone sinistro e fa il suo esordio tra i professionisti nel 1995 con la squadra Amatori Catania, dopo un paio di stagioni nelle giovanili). Nel 1997 si trasferisce al Bologna, ma vi rimane una sola stagione, per poi passare nel 1998 a Rovigo, dove in breve tempo si impone, tanto da convincere la stagione successiva il Rugby Roma ad aggiudicarsi le sue prestazioni.

Le squadre di club e la nazionale italiana

Alla Rugby Roma la carriera di Andrea Lo Cicero prende il volo: la squadra vince lo scudetto 1999-2000 e il rugbista fa il suo esordio con la nazionale italiana, in una partita del prestigioso Sei Nazioni, contro l'Inghilterra. Dopo una breve esperienza al Tolosa (Francia), Lo Cicero torna a Roma, ma stavolta per vestire la maglia della Lazio, dove diventa il giocatore e allenatore della squadra. Successivamente Lo Cicero gioca a L'Aquila (dal 2004 al 2007) e nel Racing Métro 92, un club di Parigi, dove gioca fino al 2013, anno del suo ritiro. Andrea Lo Cicero vanta una lunga e fortunata carriera con la nazionale italiana di Rugby dove, dal 2000 al 2013, colleziona ben 103 presenze.

La televisione

L'esperienza televisiva di Andrea Lo Cicero parte nel 2014 con il programma di Sky Uno "Giardini da incubo": qui l'ex rugbista si avvale di una squadra di giardinieri professionisti per aiutare i proprietari di giardini che versano in pessime condizioni a curare gli alberi e i fiori, mettendo e a sistemare l'aspetto del giardino di turno. Nel 2018 entra a far parte del cast de "La prova del cuoco", condotto quell'anno da Elisa Isoardi. Passa poi sul canale Gambero Rosso, dove conduce due format: "L'erba del barone" e "L'isola del barone". A partire dal 17 aprile 2023 Andrea Lo Cicero è tra i concorrenti de “L’isola dei famosi”, reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi.

Vita privata, compagna, figlio, Instagram

Andrea Lo Cicero fa da anni coppia con Roberta Di Fiore, una donna che oltre a lavorare come modella e co-gestrice l’azienda agricola con l’ex rugbista. Dal frutto dell’amore tra i due, nel 2019 è nato il loro primogenito, Ettore.

Andrea Lo Cicero è appassionato di giardinaggio e di cucina, come sottolineano i programmi televisivi ai quali ha partecipato, ma in assoluto ama molti sport, dalla vela all’alpinismo; ed è inoltre ambasciatore di Unicef Italia. Nelle foto che pubblica sul suo profilo Instagram ufficiale trovano spazio sia l’attività professionale che i suoi tanti hobby