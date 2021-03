Isola dei Famosi 2021, chi è Angela Melillo: carriera, marito, figli e vita privata

La showgirl Angela Melillo sarà una delle naufraghe dell'Isola dei Famosi 2021 condotta da Ilary Blasi. Nota al grande pubblico sia come ballerina sia come attrice ha conquistato la notorietà con spettacoli come il Bagaglino, Scherzi a parte e alcune fiction Mediaset.

Isola dei Famosi 2021: chi è Angela Melillo

Angela Melillo è nata il 20 giugno 1967 a Roma, è una ballerina, showgirl e attrice. Nel video di presentazione, realizzato per la sua partecipazione all'Isola, si definisce "solare, leale, semplice" e sottolinea il suo grande "amore per la famiglia".

Il mondo dello spettacolo e della danza è sempre stato la sua grande passione e così nel 1991, a 24 anni, debutta come soubrette ne "Tg delle vacanze" che la porta ad entrare nel cast del Bagaglino. In tv ha partecipato anche a Domenica in, Scherzi a parte (con Teo Teocoli e Gene Gnocchi) e Beato tra le donne ed ha recitato in film e serie come Love Bugs, La casa delle beffe, Il maresciallo Rocca e La figlia di Elisa – Ritorno a Rivombrosa.

Per Melillo non sarà la prima esperienza in un reality, nel 2004 ha partecipato, e vinto, a La Talpa condotta da Paola Perego, con lei Alessia Ventura, Davide Ricci, Nadia Rinaldi, Brigitte Nielsen e Samantha De Grenet (con la quale ha stretto una forte amicizia).

Chi è Angela Melillo: figli, marito e vita privata

Angela dal 2006 al 2013 è stata sposata con il ristoratore Ezio Bastianelli, i due hanno avuto una figlia, Mia, nata il 30 maggio del 2008. Attualmente, anche se le informazioni sono poche, vive a Roma e ha una relazione stabile con l'avvocato Cesare San Mauro. Angela è molto affezionata al suo cane Lex, un maltese.

Isola dei Famosi 2021, i concorrenti

Vera Gemma (qui la scheda), Drusilla Gucci, Awed (qui la scheda), Elisa Isoardi (qui le dichiarazioni dell'ex volto Rai), Visconte Guglielmotti, Akash Kumar, Angela Melillo, Gilles Rocca, Valentina Persia, Francesca Lodo e Roberto Ciufoli, Paul Gascoigne, Beppe Braida, Daniela Martani e ovviamente Brando Giorgi.

Isola dei Famosi 2021, opinionisti

Due donne nel ruolo di opininiste: Iva Zanicchi e Elettra Lamborghini. A completare la squadra è poi Tommaso Zorzi, reduce dalla vittoria al Grande Fratello Vip. Elettra sarà però costretta a saltare le prime puntate a causa del covid. E che la produzione sia in cerca di un valido sostituto.