Isola dei Famosi, chi è Awed: lavoro e vita privata del concorrente

Chi è Awed, concorrente dell’Isola dei Famosi 2021? Dal lavoro alla vita privata, tutte le informazioni sul popolare youtuber napoletano concorrente della nuova edizione del reality show di Canale 5 in partenza da marzo con la conduzione di Ilary Blasi.

Isola dei Famosi, chi è Awed: lavoro

Simone Paciello, alias Awed, è nato a Napoli 25 anni fa e negli ultimi anni è divenuto molto popolare per i video che sul suo canale YouTube gli hanno fatto raggiungere la soglia di due milioni di iscritti. Awed ha raccontato di aver iniziato questo lavoro per caso, come alternativa agli impegni quotidiani scanditi dallo studio prima di accorgersi di un riscontro tale da far diventare questa attività un lavoro a tutti gli effetti. Nel 2016 è approdato su SkyUno nel programma Social Face. Attualmente conduce su Mediaset Play, insieme ad Annie Mazzola, il GFVIP Party e ha preso parte al film Natale al Sud, al fianco di Massimo Boldi. Su Instagram è seguito da circa 1,6 milioni di follower.

Isola dei Famosi, chi è Awed: vita privata

Al momento Awed risulta single. In passato ha avuto una lunga storia d’amore con Ludovica Bizzaglia, attrice nel cast di ‘Un posto al Sole’ conosciuta a Roma in occasione delle registrazioni del film ‘Un Natale al Sud’.

(Di seguito le foto Instagram di Awed)