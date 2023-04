Chi è Claudia Motta dell'Isola: dall'età al fidanzato all'amore con Simone Rugati

Claudia Motta è una modella che vanta già diverse partecipazioni a programmi televisivi. Dal 17 aprile 2023 la vediamo in veste di concorrente del reality show di Canale 5 "L'isola dei famosi". Ma cosa sappiamo di lei? Dagli studi alle passioni, dalla famiglia alla storia con Simone Rugiati. Leggiamo qualcosa in più sulla sua vita.

Età, origini, famiglia, studi

Claudia Motta nasce a Velletri (provincia di Roma) nel 2000. I suoi genitori sono funzionari impiegati al Ministero dell’Interno. Dopo aver conseguito il diploma si iscrive all'Università La Sapienza, alla facoltà di Giurisprudenza. Al di là del mondo dello show business, Claudia ha rilasciato dichiarazioni ufficiali che ci indicano la volontà di andare oltre il mondo della moda: "Il mio sogno è diventare magistrato. E quando coltivo un obiettivo, ci riesco quasi sempre. Il mio motto è “la tua direzione è più importante della tua velocità”. E io so dove voglio andare, cosa desidero realizzare. Sono una persona a 360 gradi e voglio essere percepita come un essere completo, non solo come una bella ragazza, ma una persona con i propri interessi e obiettivi".

La moda e Miss Mondo Italia

Claudia Motta si interessa alla moda quando è ancora molto giovane. All'età di 13 anni comincia a salire sulle passerelle. Inizia poi a farsi conoscere nel settore quando lo stilista Filippo La Fontana la seleziona per sfilare con abiti da lui firmati. Nel settembre del 2021 Claudia Motta partecipa a Miss Mondo Italia 2021, vincendo il prestigioso concorso: un trionfo che la porta a rappresentare l'Italia alla finalissima di Miss Mondo, con sede a Portorico. La competizione è poi stata annullata a causa del Covid-19, essendo molte delle partecipanti risultate positive al virus.

La televisione e L'isola dei famosi 17

Oltre alle sfilate e ai servizi fotografici, Claudia Motta ha lavorato per diverse pubblicità, preso parte ad alcuni fotoromanzi ed è apparsa in programmi televisivi. La abbiamo innanzitutto vista come ospite fisso - la sua figura è stata in tale circostanza definita "angelo custode" - del talk sportivo "Tiki Taka", condotto da Piero Chiambretti; inoltre è apparsa nel programma "Ciao Darwin", condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti e nel "Pucci Big Show", spettacolo comico con Andrea Pucci. Ha inoltre recitato nella fiction "Il capitano" (seconda stagione) e nel film "Scappo a casa", con Aldo Baglio. A partire dal 17 aprile 2023, Claudia Motta è tra le concorrenti della diciassettesima edizione de "L'isola dei famosi", reality show condotto da Ilary Blasi.

Le passioni e Instagram

Claudia Motta ama molto la danza, tanto da aver frequentato alcuni corsi presso l’Accademia Nazionale di Roma. Altra sua grande passione è quella dei viaggi, come ben dimostra il suo profilo Instagram ufficiale, dove è seguita da oltre 26.300 follower. Qui pubblica scatti che la immortalano in bellissime località italiane ed estere; ma è solita anche pubblicare foto di shooting fotografici, che ne esaltano l'indiscutibile bellezza e la perfetta forma fisica.

La storia con Simone Rugiati

In giro per il web il nome di Claudia Motta è ripetutamente menzionato insieme a quello dello chef e personaggio televisivo Simone Rugiati (classe 1981). Ma come nasce questo accostamento, non confermato dai diretti interessati? L'influencer Deianira Marzano mediante Instagram stories ha postato una foto che ritrae la modella in compagnia dello chef. In risposta le sono arrivati alcuni post di persone che sostengono lo scoop. Uno di essi recita "è del mio paese, Velletri, in provincia di Roma. Sta insieme a Rugiati, il cuoco, ma non si fanno vedere insieme". La Motta è comunque una donna che tiene alla privacy e non ha mai parlato pubblicamente di questa presunta relazione.