Isola dei Famosi, chi è Clemente Russo: età, figlie, moglie e la squalifica al Gf Vip

Chi è Clemente Russo concorrente dell'Isola dei Famosi 2022? Dal lavoro alla vita privata, di seguito tutte le informazioni sull'ex pugile e già concorrente della prima edizione del Grande Fratello Vip, che dal 21 marzo è nella squadra dei naufraghi protagonisti del reality condotto da Ilary Blasi. Nel cast anche la moglie Laura Maddaloni.

La carriera di Clemente Russo, dal pugilato ai reality

Clemente Russo, nato a Caserta il 27 luglio 1982, è il pugile con il maggior numero di incontri disputati di tutte le categorie e di tutte le sigle dilettantistiche della boxe italiana. Ha partecipato a quattro edizioni dei Giochi Olimpici (Atene 2004, Pechino 2008, Londra 2012, Rio de Janeiro 2016), cinque dei mondiali (Bangkok 2003, Mianyang 2005, Chicago 2007, Milano 2009, Almaty 2013), tre degli europei (Perm 2002, Pola 2004, Plovdiv 2006), due Giochi del Mediterraneo (Almeria 2005, Pescara 2009), tre dei campionati dell'Unione Europea (Cagliari 2005, Pécs 2006, Dublino 2007). Clemente Russo ha fatto parte del Gruppo Sportivo Fiamme Oro della Polizia di Stato, entrando poi in quello Fiamme Azzurre della Polizia Penitenziaria. Conosciuto anche come "Tatanka", nel 2014 è uscita la sua autobiografia – scritta a quattro mani con Boris Sollazzo – "Non abbiate paura di me".

Lo sport, ma non solo: Clemente Russo, infatti, è noto anche per le sue partecipazioni a reality, trasmissioni televisive e per aver recitato nel film Tatanka. A ottobre 2008 entra ne La Talpa, programma di Italia 1, dove si classifica al secondo posto, ed è il 9 maggio 2013 quando conduce lo show comico Colorado ... a rotazione! insieme a Federica Nargi e Paolo Ruffini. Nel 2014 diventa un inviato del programma Mistero. A Caserta ha aperto il Tatanka Club, una palestra di 1400 m².

Perché Clemente Russo è stato squalificato dal Grande Fratello Vip

Il 19 settembre 2016 è entrato come concorrente ufficiale nella prima edizione del Grande Fratello Vip. La sua permanenza, però, è durata ben poco: appena 14 giorno dopo il suo ingresso, infatti, venne ufficialmente squalificato dal reality per aver commentato i tradimenti confessati da Stefano Bettarini (con lui nella Casa) ai tempi in cui era ancora sposato con Simona Ventura. Inoltre, aveva usato il termine "friariello" riferendosi al concorrente Bosco Cobos, salvo poi chiedere scusa e precisare di non voler offendere nessuno. Alla vigilia dell'inizio dell'Isola dei Famosi, ha ricordato l'episodio televisivo e il periodo successivo come uno dei più brutti della sua vita: "Una volta fuori dal reality show, l’unica persona che mi ha rimesso in piedi è stata Laura, ridandomi fiducia in me stesso", ha raccontato al settimale Nuovo.

L'amore per la moglie Laura Maddaloni e le figlie

E a proposito di Laura Maddaloni, judoka azzurra anche lei nel cast dell'Isola dei Famosi, Clemente Russo è sposato con lei dal 2008. La coppia ha tre figlie: Rosy (nata il 9 agosto 2011) e le gemelline Janet e Jane (nate il 14 giugno 2013). I due hanno rinnovato le promesse di matrimonio nel 2017 con una cerimonia trasmessa in diretta a Domenica Live.

Clemente Russo su Instagram

Su Instagram Clemente Russo è conosciuto con l'account @clementerussoofficial seguito da 276mila follower.