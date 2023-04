Chi è Cristina Scuccia, l'ex suora: età e fidanzato, la vocazione e la rinuncia ai voti

Cristina Scuccia è stata per anni nota al grande pubblico come "Suor Cristina"; e proprio con la tonaca, nel 2004, ha vinto il talent musicale "The Voice". Nel 2022 ha annunciato la sua rinuncia ai voti ed è pronta a dedicarsi a tempo pieno alla musica e alla tv: dal 17 aprile 2023 è tra le concorrenti del reality di Canale 5 "L'isola dei famosi". Scopriamo qualcosa di più di lei, dalle origini alla vita privata, fino al presunto fidanzato, una vita decisamente intensa per la giovane età.

Età, origini, studi

Cristina Scuccia nasce il 19 agosto 1988 a Vittoria (provincia di Ragusa) e va successivamente a vivere a Comiso (provincia dello stesso comune siciliano). In giovane età si appassiona alla musica ma manifesta anche una forte fede: oltre a frequentare la scuola superiore, indirizzo Ragioneria, è solita frequentare la parrocchia di Comiso. Nel 2007 Cristina recita nel musical teatrale “Il coraggio di amare” nel ruolo di Suor Rosa, la fondatrice delle Suore orsoline della Sacra Famiglia. L’anno successivo frequenta l'Accademia di spettacolo Star Rose Academy a Roma partecipando ai corsi dedicati al canto, con i professori Franco Simone e Tiziana Rivale.

Cristina Scuccia è fidanzata?

Al momento Cristina si dichiara ufficialmente single, anche se le indiscrezioni dicono altro. "Per ora non sto considerando questo aspetto per niente. Per accogliere qualcuno devi essere ben centrato. Poi l’amore è imprevedibile: non sai mai dove si nasconde". Insomma, Cristina ritiene di non essere impegnata, ma qualcuno nei giorni scorsi si è detto pronto a giurare il contrario: è l'esperta di gossip Deianira Marzano, che ha dichiarato "Cristina, l'ex suora, è fidanzata, in paese lo sappiamo in molti, sono curiosa se dirà la verità visto che si proclama single". Sotto questo punto di vista, ne vedremo allora delle belle.

La vocazione

Durante gli studi di canto Cristina Scuccia deve fare i conti con la vocazione religiosa e, a partire dal 2009, inizia il suo personale percorso spirituale. A questo punto parte per il Brasile per il noviziato e, tornata in Italia dopo circa due anni, nel 2012 prende i voti. Da questo momento tutti la conoscono come Suor Cristina. Secondo l’iniziale idea della Scuccia, la vita consacrata non si coniuga con la canzone, perché l’arte della musica è stretta parente dello spettacolo. Grazie anche ai consigli della Madre Maestra, riesce a comprendere che quello della voce è un dono che le ha dato il Signore e che la canzone può essere utilizzata per fornire gioia al prossimo; ma anche per raccontare a tutti il suo stesso incontro con Cristo e la religione.

The Voice e la musica

Dopo aver visto la manifestazione canora religiosa "Good News Festival", trasmessa da TV 2000, pubblica il suo primo singolo, dal titolo "Senza la tua voce". Nel 2014 Suor Cristina partecipa al talent show di Rai 2 “The Voice”, ed entra nel team di J-Ax. In breve tempo si rivela un fenomeno mediatico e le sue esibizioni diventano virali. Approda così alla finalissima del programma, sbaragliando la concorrenza e vincendo così la seconda edizione di “The Voice”. Oltre a rinnovare i voti, nel 2014 Suor Cristina pubblica il suo primo album discografico, “Sister Cristina”, anticipato dalla sua cover di “Like a Virgin” di Madonna: un contrasto, quello tra la figura della suora e il trasgressivo brano della popstar statunitense, che richiama grande attenzione mediatica e le permette di raggiungere un ottimo successo di visualizzazioni sul web.

Sister Act e Ballando con le stelle

Il successo di Suor Cristina oltrepassa i confini nazionali, giungendo fino agli Stati Uniti e al Giappone. L’artista sbarca poi a teatro, dove dal 2015 al 2017 recita e canta nel musical “Sister Act”, adattamento dell’omonimo film con Whoopi Goldberg; e nel 2018 pubblica il suo secondo album, dal titolo “Felice”. Nel 2019 Suor Cristina è tra le concorrenti dello show del sabato sera di Rai 1 "Ballando con le stelle", condotto da Milly Carlucci. Non potendo danzare a stretto contatto con un uomo, si esibisce con tre ballerini (Stefano Oradei, Jessica De Bona e Giulia Antonelli), generando qualche polemica ma giungendo comunque fino all'ottava puntata della gara. Dopo aver preso i voti perpetui (2019), appare in alcuni programmi televisivi per poi defilarsi per qualche anno dal mondo dello spettacolo.

Da Suor Cristina a Cristina Scuccia

Il 20 novembre 2022 Suor Cristina torna in televisione. Ospite di Silvia Toffanin a "Verissimo", annuncia pubblicamente di aver rinunciato ai voti e di volersi dedicare alla carriera musicale. Abbandonata la tonaca, Cristina si è trasferita in Spagna, dove ha iniziato a lavorare come cameriera. Nell'aprile del 2023 è tra le concorrenti del reality show di Canale 5 "L'isola dei famosi", giunto alla diciassettesima edizione. Nonostante abbia rinunciato ai voti, Cristina Scuccia è comunque rimasta molto credente. Circa la sua vita sentimentale, al momento non è fidanzata e non pensa all’amore, ma quando busserà alla sua porta sarà pronta ad accoglierlo.

