Chi è Edoardo Tavassi dell'Isola: dall'età al lavoro alla storia con Diana Del Bufalo

Chi è Edoardo Tavassi, in coppia con Guendalina Tavassi all'Isola dei Famosi? La sua prima (e forse unica) apparizione in tv è legata a quando, nel 2010, era intervenuto su Canale 5 per diferndere la sorella dagli attacchi. Poi, sul piccolo schermo, ha avuto meno fortuna di Guendalina. Dall'età al lavoro (su cui incombe il mistero) fino alla vita privata e all'attività di influencer su Instagram, un identikit del concorrente del reality show di Canale 5.

Età e lavoro

Scopriremo solo vivendo (ovvero solo guardando l'Isola dei Famosi) qual è il lavoro che fa Edoardo Tavassi, classe 1985, romano, che sui suoi profili social non documenta alcuna attività professionale se non quella, saltuaria, di influencer.

Vita privata, fidanzata e Diana Del Bufalo

La prima storia d'amore nota sul suo conto è quella con l'ex fidanzata Lucia Martella.

Ultimamente ha fatto parlare di sé a causa della relazione con Diana Del Bufalo, attrice, comica ed ex del comico a sua volta Paolo Ruffini. Un amore che è durato diversi mesi e precisamente da marzo ad ottobre 2020, come raccontano diverse fotografie postate su Instagram da entrambi.

Al momento è single, almeno ufficialmente. Ha un cane, Rocco, insieme al quale ama immortalarsi sui social.

Tante le sue passioni: in primis è un grande tifoso della Roma, poi di serie tv, anime e videogame. Non a casa ha un tatuaggio con il volto di Walter White, ovvero il protagonista della serie tv Breaking Bad.

La mamma famosa e la sorella

Sua madre è Emanuela Fuin, ex ragazza Coccodè di “Indietro tutta”, il celebre programma Rai di Renzo Arbore. E' molto legato alla nonna Angela Marcucci, attrice che ha recitato ne “Il Gattopardo” di Luchino Visconti.

Il profilo Instagram

Circa 121mila i follower che lo seguono su Instagram, nel profilo raggiungibile a @edoardo.tavassi . Svolge saltuariamente la professione di influencer e racconta le sue peripezie con la sorella. Molti post sono dedicati alla nonna Lidia a cui è molto affezionato.