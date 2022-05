Chi è Fabrizia Santarelli dell'Isola dei Famosi: dalla laurea al fidanzato ad "Avanti un altro"

Fabrizia Santarelli è la nuova concorrente dell'Isola dei Famosi 2022. Poco conosciuta al pubblico generalista, è pronta a mettersi in gioco nel reality show condotto su Canale 5 da Ilary Blasi. Per conoscerla meglio, ed in attesa di vedere le sue gesta in Honduras, abbiamo indagato il suo percorso professionale e privato, dagli studi in Giurisprudenza agli inizi del percorso da avvocato, dall'amore per la famiglia (e gli ex fidanzati misteriosi) al rapporto con i follower su Instagram. ù

Età e origini

Originaria di Bari, classe 1993, Fabrizia Santarelli ha 28 anni. Dopo una prima fase di studi in giurisprudenza, ha decisamente virato la sua carriera, muovendo i primi passi nel mondo dello spettacolo. E l'Isola dei Famosi costituisce la sua prima esperienza di prima serata.

La laurea e gli studi in Giurisprudenza

Nel passato di Fabrizia, appunto, gli studi in legge. "Laureata in Giurisprudenza, ho sempre avuto il grande obiettivo di diventare magistrato", ha raccontato in passato, per poi raccontare di aver fatto 18 mesi di pratica in Corte d'Appello. Si è infatti laureata a 24 anni col massimo dei voti e il grande sogno - al momento riposto - di diventare magistrato.

La carriera, da Miss Italia ad Avanti un altro

La sua carriera ha poi avuto appunto una svolta, quando si è diplomata all'accademia di cinema ed ha avuto la possibilità di conoscere artisti del calibro di Pupi Avati, Gabriele Muccino e Michele Placido mi ha reso felice. "Mi sono sentita libera come non mai", ha dichiarato in merito. Quindi i passi successivi nella moda, al cinema e nel piccolo schermo.

In tv, in particolare, è conosciuta per aver partecipato come "Bonas" nella trasmissione "Avanti un altro" condotta da Paolo Bonolis. Poi ha ricoperto un piccolo ruolo nella miniserie Storia di una famiglia per bene. Ora l'Isola dei Famosi.

E per il futuro, quali sono le sue ambizioni? "Il cinema e lo spettacolo sono indubbiamente dei grandi trampolini di lancio per me e mi spingono a rincorrere le mie passioni", ha detto.

Nel suo passato anche il concorso Miss Italia, a cui ha partecipato nel 2011.

Vita privata e fidanzato

Al centro della sua vita, c'è senza dubbio l'amore per la sua famiglia. "Siamo molto uniti, mamma e papà si sono sposati a 19 anni e sono la dimostrazione vera dell?amore. Siamo in 5 a casa e con mio fratello e mia sorella ho un rapporto bellissimo. La mia famiglia è tutta la mia vita".

Quanto alla sua vita sentimentale, invece, l'amore al momento non c'è. Proprio nel corso della clip di presentazione registrata prima dell'approdo sull'Isola, ha dichiarato di essere single e di essere pronta ad innamorarsi. Cosa le fa girare la testa? Gli uomini che parlano con l'accento romano. E, sull'Isola, un "esemplare" di questi è senza dubbio Edoardo Tavassi, single e fratello della più famosa influencer Guendalina.

Non sono noti ex fidanzati, famosi o meno che siano.

Il profilo Instagram

Oltre 200mila i follower che la seguono su Instagram, sul profilo ufficiale raggiungibile all'account "fabriziasantarelli".

Molte le foto che la ritraggono in pose seducenti, ritratti artistici da migliaia di like: "Voglio essere libera di mostrarmi come voglio, non penso a quello che dice la gente, se fa star bene a me lo faccio, altrimenti no", ha detto nel merito della sua immagine sui social.

