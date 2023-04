Chi è Fiore Argento: età, lavoro, il rapporto con la sorella Asia e papà Dario

Fiore Argento è la figlia del celebre regista Dario nonché sorella dell'attrice Asia.Dopo aver studiato al Fashion Institute of Technology di Manhattan, si è dedicata al mondo della moda. A partire dal 17 aprile 2023 partecipa da concorrente alla diciassettesima edizione de "L'isola dei famosi", in onda su Canale 5 e condotto da Ilary Blasi. Ripercorriamo la sua vita privata e professionale.

Età, origini, studi

Fiore Argento (all'anagrafe Fiorella Argento) nasce a Roma il 3 gennaio del 1970. Il padre è il celebre regista cinematografico Dario Argento, autore di classici come "Profondo rosso" e "Suspiria"; la madre Marisa Casale, legata al regista dal 1966 al 1972. Quando i genitori divorziano ha soltanto 8 anni e va a vivere con il padre. A stretto contatto con il mondo del cinema, nel 1985 Fiore appare nel film di Dario, “Phenomena” e in un altro lungometraggio da lui prodotto e co-sceneggiato, “Dèmoni”, diretto da Lambero Bava.

Il lavoro e la moda

Fiore Argento non ha la volontà di diventare attrice, ma è molto affascinata dalla moda; vola dunque a New York, dove studia presso il Fashion Institute of Technology, un college pubblico dove si seguono corsi di studi su molti rami del mondo della moda. Portati a termine gli studi, Fiore Argento comincia a collaborare con un marchio italiano di prima grandezza, Fendi, per il quale firma una collezione di abbigliamento tutta sua.

Il rapporto con Dario e Asia Argento

I rapporti tra Fiore Argento è papà Dario sono da sempre molto buoni. Come detto, quando i genitori divorziano decide di andare a vivere con il padre. Quest’ultimo dichiara anni dopo di aver fatto per la figlia “da padre, ma anche un po’ da padre”. Il regista ha inoltre dichiarato di non avere con tutte le figlie il medesimo rapporto perché ogni legame ha delle specificità e fa storia a sé. Dopo la fine del matrimonio con Marisa Casale, il regista ha sposato l’attrice Daria Nicolodi: da questa unione nasce nel 1975 Asia Argento, oggi celebre attrice. Fiore ha definito il legame con sua sorella come di “sorellanza totale e anche un po’ materno”. Durante il calderone mediatico tra Asia Argento e il suo ex Fabrizio Corona, Fiore si è pubblicamente esposta per sostenere le ragioni della sorella.

La televisione

Fiore Argento non ha un rapporto particolarmente proficuo con il mondo della televisione. L'abbiamo vista ospite al programma di Rai 1 "Storie italiane" e nello studio di "Live - Non è la D’Urso. A partire da lunedì 17 aprile 2023 la vediamo in Honduras come concorrente del reality show di Canale 5 "L'isola dei famosi", giunto alla sua diciassettesima edizione e condotto da Ilary Blasi.

Vita privata, compagno, Instagram

Fiore Argento ha sempre tenuta molto lontana la sua sfera sentimentale lontano dai riflettori. Nel 2020, però, è stata al centro dell'attenzione mediatica a causa di un curioso episodio: mentre Antonella Elia stava partecipando al "Grande Fratello Vip", il suo compagno Pietro Delle Piane incontrò Fiore Argento. In quell'occasione i paparazzi fotografarono l'uomo che teneva la mano della stilista. La Argento partecipò ad una puntata di "Live - Non è la D'Urso" per smentire categoricamente una relazione con lui, precisando: "disse che si sentiva solo e che voleva parlare con qualcuno. Mi ha chiamato per parlare di Antonella, non di lavoro (...) Mi è sembrato strano che mi prendesse la mano, anche se solo per un secondo. Nel mio quartiere non ho mai visto paparazzi. E lui mi ha chiesto di dire che fossi io ad aver chiamato i paparazzi, ma non è così".

Non è noto l'attuale stato sentimentale di Fiore Argento, ma i più curiosi possono seguirla attraverso il suo profilo Instagram ufficiale.