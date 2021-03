Isola dei Famosi 2021, chi è Francesca Lodo: carriera, vita privata e la parentela con Giorgia Palmas

Francesca Lodo è una delle concorrenti dell'Isola dei Famosi 2021. Di origini cagliaritane Lodo è la cugina di Giorgia Palmas. Nonostante però la notorietà della parente, Francesca è conosciuta per la sua partecipazione alla trasmissione Passaparola, al reality La fattoria e per aver recitato in Olé con Vincenzo Salemme e Massimo Boldi. Ma anche la sua vita privata ha fatto molto parlare di lei grazie alle relazioni con Cristiano Zanetti, Matteo Ferrari, Stefano Mauri e Francesco Coco.

Isola dei Famosi 2021: chi è Francesca Lodo

Francesca Lodo è nata a Cagliari il 1 Agosto 1982 sotto il segno del leone. Il suo desiderio di far parte del mondo dello spettacolo l'ha accompagnata fin da bambina, ma purtroppo insieme a Belen Rodriguez e Elisabetta Gregoraci è rimasta coinvolta nello scandalo Vallettopoli, dopo questa vicenda però è riuscita a risollevarsi diventando indossatrice e modella per alcune case di moda tra cui anche i costumi di Cristel Carrisi. La sua partecipazione all'Isola sarà una sorta di rivincita personale.

Chi è Francesca Lodo: fidanzato, vita privata e la parentela con Giorgia Palmas

Nel video di presentazione per la sua partecipazione all'Isola dei Famosi Francesca si è descritta come "orgogliosa, buona, testarda, ed una cantante per passione". Al momento è single, ma la sua vita è stata costellata di bellissimi, e famosi, compagni come Cristiano Zanetti, Matteo Ferrari, Stefano Mauri e Francesco Coco.

Isola dei Famosi 2021, i concorrenti

Vera Gemma (qui la scheda), Drusilla Gucci, Awed (qui la scheda), Elisa Isoardi (qui le dichiarazioni dell'ex volto Rai), Visconte Guglielmotti, Akash Kumar, Angela Melillo, Gilles Rocca, Valentina Persia, Francesca Lodo e Roberto Ciufoli, Paul Gascoigne, Beppe Braida, Daniela Martani e ovviamente Brando Giorgi.

Isola dei Famosi 2021, opinionisti

Due donne nel ruolo di opininiste: Iva Zanicchi e Elettra Lamborghini. A completare la squadra è poi Tommaso Zorzi, reduce dalla vittoria al Grande Fratello Vip. Elettra sarà però costretta a saltare le prime puntate a causa del covid. E che la produzione sia in cerca di un valido sostituto.