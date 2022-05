Chi è Gennaro Auletto dell'Isola dei Famosi: età, lavoro e vita privata

Gennaro Auletto è un nuovo concorrente dell'Isola dei Famosi 2022. Insieme a Pamela Petrarolo, Marco Maccarini e Luca Duffrè, il modello 21enne sbarcherà in Honduras nella puntata del 16 maggio, pronto ad un'avventura eccezionale che rappresenta un vero debutto nel mondo televisivo di cui non aveva mai fatto parte prima d'ora. Ma chi è Gennaro Auletto? Di seguito qualche curiosità.

Lavoro

Gennaro Auletto è un modello molto noto nel panorama internazionale, salito sulle passerelle di marchi del calibro di Giorgio Armani e Dolce & Gabbana. Nato a Napoli da madre marocchina e padre italiano, il 21enne è cresciuto tra Napoli e Casablanca e ha iniziato la sua carriera nel settore della moda tre anni fa. "È arrivato inaspettatamente, come una sorpresa", ha detto di recente in un'intervista a Vogue Man Arabia parlando dei suoi esordi. "Penso che il mix delle mie radici, marocchine e italiane – dovrei dire napoletane, come ha detto una volta Sophia Loren! – mi abbia aiutato molto a mantenere una mente aperta. Parlare più di una lingua ed essere esposti a culture e persone diverse ci aiuta a sviluppare una prospettiva imparziale e un approccio non giudicante alla vita".

Vita privata

Nulla si sa della sua vita privata. Il profilo Instagram di Gennaro Auletto, seguito da oltre 23mila follower, è una raccolta di immagini che lo vedono splendido protagonista di scatti da copertina, con sguardo magnetico puntato all'obiettivo e un fisico scolpito che non passa inosservato. Nessun riferimento a scatti di coppia che possano far pensare a una storia d'amore: non resta che attendere di vederlo "in azione" sull'Isola dei Famosi, dove sarà inevitabile raccontarsi anche da un punto di vista più intimo.

Social

Di seguito le foto tratte dal profilo Instagram di Gennaro Auletto. "Grazie a tutti per il sostegno soprattutto alla mia famiglia ed ai miei amici", ha scritto nel suo ultimo post che ha annunciato l'ingresso imminente nel reality.