Chi è Gian Maria Sainato dell'Isola: dall'età al fidanzato, dal coming out alla moda

Dopo un inizio di carriera da modello, ha intrapreso l'attività di influencer. Ma cosa sappiamo di Gian Maria Sainato? Dalle origini agli studi, dal reality "Riccanza" ai salotti televisivi di Barbara D'Urso. Ripercorriamo la sua carriera, che lo ha condotto, a partire dal 17 aprile 2023, al celebre programma di Canale 5 "L'isola dei famosi", giunto alla diciassettesima edizione.

Età, origini, moda

Gian Maria Sainato nasce nel 1995 a Sapri (provincia di Salerno). Dopo aver ottenuto il diploma di economia aziendale, inizia a maturare l’idea di trasferirsi altrove e tentare la strada della moda. Nel 2012 va così a vivere a Milano, dove svolge i suoi primi lavori come modello. Tra shooting fotografici e sfilate, comincia ad approfondire le molte possibilità che offre il mondo virtuale: condivide così in rete alcuni suoi servizi fotografici, ottenendo dei riscontri molto buoni: nel giro di qualche anno si afferma come influencer di successo.

Riccanza

Parallelamente alla carriera di modello e influencer, nel 2016 Sainato fa la sua prima apparizione televisiva. L’occasione è offerta dalla prima edizione del programma di MTV Italia “Riccanza” trasmesso su Sky e NOW. Si tratta di un docu-reality che segue la vita di giovani millennial appartenenti a famiglie agiate. Le telecamere pedinano i protagonisti, indagando sul loro tenore di vita, fatto di lavoro e quadretti familiari, ma soprattutto di feste, divertimento, viaggi e lusso. Tra i più illustri protagonisti della prima stagione del format troviamo Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini.

La tv e L’isola dei famosi

Dopo l’esperienza di “Riccanza”, Gian Maria Sainato sostiene alcuni provini per entrare nella casa del “Grande Fratello VIP”, ma alla fine della corsa non viene selezionato tra i concorrenti in gara. Partecipa poi come opinionista a diverse puntate di “Pomeriggio 5”, programma condotto da Barbara D’Urso. A partire dal 17 aprile 2023, Gian Maria Sainato è tra i concorrenti della diciassettesima edizione del reality show “L’isola dei famosi”, trasmesso da Canale 5 e condotto da Ilary Blasy.

Vita privata, coming out

Il docu-reality “Riccanza” ci ha mostrato Gian Maria Sainato in compagnia di una certa Martina, fidanzata dell’epoca. Successivamente si sono diffuse voci su una sua presunta omosessualità. A fare chiarezza è stato lo stesso modello, che in una intervista a Vanity Fair ha dichiarato: “Non saprei nemmeno io stesso definire il mio orientamento. Ho avuto relazioni sia con donne che con uomini, e lo stesso potrebbe accadere in futuro. Amo ciò che amo, senza preclusioni. Ai miei follower faccio vedere poco della mia vita privata”. Sainato aveva all’epoca un fidanzato dall’identità ignota. Non sappiamo se al momento sia o meno single.

Instagram

Gian Maria Sainato ha un profilo Instagram ufficiale che conta oltre 550.000 follower. Negli anni della sua attività da influencer ha pubblicizzato prodotti di marchi molto noti, come Bvlgari, Harmont & Blaine, Motorola, Napapijiri, Philips, Trussardi.