Isola dei Famosi, chi è Gustavo Rodriguez: età, lavoro e la malattia del padre di Belen

Tra i concorrenti dell'Isola dei Famosi 2022 ci sarà anche il padre di Belen, Cecilia e Jeremias Rodriguez: Gustavo. Il padre dei famosi fratelli da alcuni anni vive in Italia e dal 21 marzo lo potremo vedere su Canale 5 come concorrente del reality condotto da Ilary Blasi. Scopriamo di più sul naufrago, che gareggerà in coppia con il figlio Jeremias: dall'età, al lavoro, passando per alcune curiosità.

Chi è Gustavo Rodriguez: la vita privata, la moglie Veronica, i figli

Gustavo Rodriguez è nato nel 1959 in Argentina (ha 62 anni), non si hanno molte informazioni su di lui, solo che in gioventù sembrerebbe essere stato un rocker, anche abbastanza ribelle. L'uomo avrebbe cambiato vita per amore di Veronica Cozzani, sua futura moglie e madre dei suoi tre figli. Veronica è figlia di un ufficiale dell'esercito e per compiacere il padre di lei, Gustavo sarebbe diventato un pastore anglicano. L'uomo dovette poi abbandonare la carriera religiosa dopo che Belen ha raggiunto la fama e le prime foto di lei in lingerie hanno inziato ad essere pubblicate sui giornali. È un nonno molto attento e premuroso, follemente innamorato dei due nipoti: Santiago e Luna Marì.

La passione per la musica è riuscito a trasmetterla a Belen e spesso i due duettano insieme, Gustavo sa suonare chitarra e violino. Con la moglie Veronica si è trasferito in Italia per stare vicino ai figli.

La malattia

Rodriguez nel dicebre 2018, ha fatto molto preoccupare la famiglia. L'uomo avrebbe avuto un crollo nervoso, mai confermato in realtà, che lo portò a lanciare oggetti dal balcone della sua abitazione e a urlare. Nessuno rimase ferito, ma i vicini chiamarono polizia e 118 perché preoccupati per la situazione. Fu portato in ospedale, tutti i giornali ne parlarono, ma da quel momento l'uomo non ha più avuto ricadute.

Gustavo Rodriguez su Instagram

Nonostante abbia oltre 45 mila follower Gustavo ha il profilo di Instagram privato.