Isola dei Famosi: chi è Ignazio Moser, il fidanzato di Cecilia Rodriguez

Sull'Isola dei Famosi un nuovo naufrago farà parlare di sè. Ignazio Moser sull'Isola troverà un clima turbolento, con chi si schiererà? Con gli "Arrivisti" o con i "Primitivi"?

Isola dei Famosi: chi è Ignazio Moser

Ignazio Moser è nato a Trento il 14 luglio 1992. Prima di diventare un personaggio televisivo Moser è stato un ciclista su strada e un pistard seguendo la strada del padre, Francesco Moser, e di gran parte della sua famiglia. Dal 2017 è fidanzato con Cecilia Rodriguez, sorella di Belen Rodriguez: i due si sono conosciuti al Grande Fratello Vip.

Dopo alcuni successi nel ciclismo a livello nazionale e europeo Moser nel 2017 ha deciso di abbandonare la carriera ciclistica per dedicarsi alla tv: prima commenta come opinionista il Giro d'Italia 2017 su Rai 2 e poi nel settembre dello stesso anno entra nella casa del Gf, condotto da Ilary Blasi, dove incontra Cecilia e nasce l'amore.

Nel 2020 ha condotto con Rodriguez la seconda edizione di Ex on the Beach Italia su MTV.

La storia d'amore tra Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez

La loro relazione iniziata sotto l'occhio vigile del Grande Fratello ha creato molto scalpore anche perché Cecilia Rodriguez era ancora fidanzata con Francesco Monte, i due si sono lasciati in diretta tv. Dal giorno dell'ufficialità i due sono stati sempre insieme, inseparabili fino all'estate 2020 quando la coppia è entrata in crisi e per alcune settimane si sono lasciati: una sorta di pausa di riflessione che ha portato però i due a scegliersi di nuovo. Ora convivono a Milano.