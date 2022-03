Chi è Jovana Svonja, moglie di Djordjevic all'Isola 2022: età, lavoro, figli e Instagram

Chi è Jovana Svonja Djordjevic concorrente dell'Isola dei Famosi 2022? Dal lavoro alla vita privata, di seguito tutte le informazioni sulla modella serba, moglie del calciatore Filip Djordjevic, che dal 21 marzo sarà una dei 22 concorrenti protagonisti del reality condotto da Ilary Blasi. Dal marito ai figli fino al (seguitissimo) profilo Instagram.

Chi è Jovana Svonja Djordjevic: la carriera

Jovana Svonja è nata in Serbia 31 anni fa. Mora, fisico statuario e sguardo profondo, a diciotto anni ha vinto il concorso Miss Fashion TV per l’Europa sud-orientale e così ha iniziato a lavorare come modella oggi richiestissima per sfilare nelle passerelle di tutto il mondo. Jovana è stata anche testimonial di alcuni brand.

Chi è Jovana Svonja Djordjevic: la vita privata, dal marito ai figli

Jovana Svonja si è sposata con Filip Djordjevic, soprannominato "il Cobra", ex attaccante del Chievo e già giocatore della Lazio e della Nazionale serba, nel 2014. I due si sono conosciuti quando il calciatore serbo giocava a Nantes, grazie ad un amico in comune. Insieme hanno due figli: Noel, nato nel 2015, e Leon (2017). "Lui è la mia metà, il mio migliore amico e il mio massimo sostegno. Dal momento in cui l’ho incontrato la prima volta ho capito subito che sarebbe stato il padre di mio figlio" ha dichiarato tempo fa la modella parlando del marito.

Jovana Svonja Djordjevic su Instagram

Su Instagram Jovana Svonja Djordjevic è conosciuta con il nickname @callmelolita. Ha un seguito di 360mila follower, certamente destinati a salire con la sua partecipazione all'Isola dei Famosi 2022.

(Di seguito le foto Instagram di Jovana Svonja Djordjevic)