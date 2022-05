Chi è Luca Daffrè dell'Isola dei Famosi 2022: lavoro, età e vita privata

Luca Daffrè all'Isola dei Famosi 2022. Il modello e influencer è tra i naufraghi della sedicesima edizione del programma di Canale 5, condotto da Ilary Blasi con Nicola Savino e Vladimir Luxuria nel ruolo di opininisti. E' il secondo reality per lui, che nel 2018 ha partecipato a Temptation Island.

Luca Daffrè ha 27 anni ed è nato a Trento. Ex nuotatore a livello agonistico, modello - testimonial di brand molto noti come Tezenis e Guess - non è nuovo al pubblico televisivo. Per due volte corteggiatore a Uomini e Donne, prima di Teresa Langella e poi di Angela Nasti, nel 2018 ha partecipato a Temptation Island come tentatore. La sua carriera negli ultimi anni si divide tra passerelle, tv e social, dove vanta centinaia di migliaia di follower. Ha lavorato anche come dj.

Luca Daffrè è single. Nel 2021 ha avuto una relazione con la modella Camilla Caimi, finita in meno di un anno, e da allora non ha fatto sapere più nulla riguardo la sua vita sentimentale, ma sembra non essersi più innamorato. Chissà che non accada proprio sull'Isola. Di certo farà girare la testa alle single del gruppo. Se non si sa niente di nuove fiamme - o presunte tali - sono note le sue amicizie vip. E' legatissimo a Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez.

Su Instagram Luca Daffrè vanta quasi 400 mila follower. Sul suo profilo ama postare le foto dei suoi viaggi, ma anche momenti di quotidianità e backstage. Gli scatti fanno sempre il pieno di like. Eccone qualcuno.